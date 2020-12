La consegna del tapiro d'oro a Roberto Bolle manda all'ospedale Staffelli

Gossip TV

L'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, è finito all'ospedale dopo un vero e proprio investimento nei confronti di Roberto Bolle, a cui doveva consegnare un bel tapiro d'oro. Tutti i dettagli.

Consegnare il tapiro d’oro è un mestiere pericoloso, almeno può diventarlo. Anni di esperienza ce l’hanno insegnato, visto che che le reazioni dei “premiati” non è sempre così entusiasta o solidale. Lo sa bene, a maggior ragione, Valerio Staffelli che è appena finito in ospedale a causa dell’ultima consegna, finendo quasi per rimetterci un piede.

Le telecamere di Striscia la notizia hanno infatti testimoniato il suo ricovero in codice giallo, dopo un vero e proprio inseguimento fuori dagli studi RAI, in cui l’inviato del programma satirico ha cercato di consegnare il tapiro a Roberto Bolle. A proposito di piedi e agilità, non si è scelto un cliente facile.

Il servizio deve ancora andare in onda e nasce dalla polemica legata al balletto di Bolle andato in onda su Rai1 lo scorso 7 dicembre, in cui il celebre ballerino si è esibito in prima serata in occasione dell’inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala. Il problema è che il balletto si è dimostrato una nuova versione di un’esibizione già registrata in precedenza a New York, e non un inedito come promesso e annunciato.

La consegna, o meglio il suo tentativo, non ha suscitato certo entusiasmo in Bolle che ha rifiutato le telecamere in un primo momento, prima di venire inseguito fino al portone di casa, con la consueta tenacia di Staffelli e soci. A quel punto è intervenuto il portiere per bloccare l’inviato, prima di venire addirittura investito accidentalmente da un taxi dove si trovava Bolle, finito con le ruote sul marciapiedi e sul piede del povero malcapitato Staffelli, che ha portato all’intervento di agenti di polizia oltre che dell’ambulanza per portarlo al pronto soccorso.