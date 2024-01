L'ex gieffino Matteo Diamante contro l'ex tronista Giulio Raselli: "Mi devi dei soldi ma sei sparito"

Gossip TV

Sul profilo Instagram di Giulio Raselli sono apparsi diversi commenti di Matteo Diamante che chiede all'ex tronista la restituzione di un prestito.

Giulio Raselli, ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne sembra avere una disputata piuttosto sgradevole in corso con l'ex gieffino Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon.

"Mi dovresti dare ancora i miei soldi sei sparito e devi dei soldi anche ad altre persone" i commenti di Matteo Diamente a Giulio Raselli

Sul profilo Instagram di Raselli sono apparsi diversi commenti di Diamante in cui gli ricorda del denaro che hai prestato accusandolo di essere sparito.

"Ciao Giulio, forse non so se te l’ho scritto ancora sotto qualche foto - ha scritto Matteo - ma mi dovresti dare ancora i miei soldi sei sparito e siccome sono venuto a sapere che devi dei soldi anche ad altre persone, mi farebbe piacere sapere in che modo riusciresti a restituirmi i miei."

E ancora: "Ciao Giulio, ti scrivo di nuovo qua, mi devi dei soldi da mesi, riesci almeno a rispondermi al telefono? Sono miei, grazie", "Ciao Giulio, riusciresti a rispondermi ai mille messaggi che ti ho lasciato? Sia nei dm che su Whatsapp… così è, per correttezza."

no ragazz ma gli sta scrivendo sotto tutti i post non mi sto sentendo bene pic.twitter.com/oa25vDyqka — 𝖈.☾ (@cipuntolunetta) January 29, 2024