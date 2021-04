L'apprendista: annunciato il nuovo format di Rai2 che strizza l'occhio a Harry Potter

Gossip TV

Svelato il nuovo format di Rai2, L'apprendista, che porterà i millenials nel mondo di Harry Potter.

Alzi la mano chi sta ancora aspettando con ansia la sua lettera per Hogwarts. Tutti gli aspiranti maghi e streghe d’Italia saranno accontentati dal nuovo format di Rai2, L’apprendista, un docu-reality che coinvolgerà i millenials in una nuova avventura decisamente magica. Scopriamo insieme di cosa si tratta e chi avrà il piacere di mettersi alla prova nella scuola di magia.

L'apprendista: annunciato il nuovo programma Rai

Diciamo la verità: da quando abbiamo visto Harry Potter lottare contro Raptor (in realtà Lord Voldemort) nel primo film della saga che ha reso leggendario il maghetto inglese in ogni angolo del mondo, anche noi vorremmo frequentare i corsi di Pozioni e Divinazione nella scuola di Hogwarts. Un sogno che la Rai ha deciso di realizzare, come svelato da Webboh, grazie al docu-reality L’apprendista.

Il nuovo format avrà per protagonisti i millenials, pronti ad immergersi in un mondo magico anche se non si potrà volare della scuola di Magia e Stregoneria più celebre del mondo, che apprenderanno “tecniche di magia, finti incantesimi, illusionismi di vario genere e trucchi dell’arte magica”. A contendersi il primato nel mondo dell’occulto ci saranno due squadre: influencer contro studenti di arti magiche.

Due poli decisamente opposti che si incontreranno tra un filtro d’amore e l’altro, regalando tante emozioni al pubblico. Come in ogni libro della saga di J.K.Rowling, i giovani concorrenti saranno istruiti da maghi professionisti che diventeranno loro docenti. Tra una prova di abilità e l’altra, i ragazzi delle due squadre si affronteranno senza esclusioni di colpi, bacchetta contro bacchetta!