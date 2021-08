Kikò Nalli smentisce le ultime dichiarazioni di Ambra Lombardo e rivela: "Nel mio cuore c'è un'altra persona"

Gossip TV

Kikò confessa di non essere più innamorato di Tina Cipollari.

A distanza di qualche ora dalle dichiarazioni di Ambra Lombardo, è arrivata la reazione di Kikò Nalli. L'ex concorrente del Grande Fratello ci ha tenuto a smentire le affermazioni della ragazza e chiarire il rapporto che lo lega alla sua ex moglie Tina Cipollari.

La verità di Kikò Nalli

"Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie" ha dichiarato Ambra scatenando la reazione di Kikò. Il parrucchiere, infatti, ha deciso di intervenire sui social per fare chiarezza: "Eccoci qui, di nuovo gossip. Non me l’aspettavo".

Kikò ci ha tenuto a smentire ogni coinvolgimento emotivo con la sua ex moglie Tina. Non solo. Ha anche escluso un possibile ritorno di fiamma tra loro: "Diciamo che non è vero che io amo ancora la mia ex moglie, assolutamente no. Lo posso dire tranquillamente, anche perché se io faccio un video e si vede, tutti lo possono vedere. Io non amo assolutamente la mia ex moglie, non è vero. Ho una stima e credo che abbiamo insieme una stima reciproca per quanto riguarda le persone che siamo, ma oltre questo non c’è nulla e non ci sarà mai mai nulla".

Leggi anche Elettra Lamborghini è incinta

L'ex gieffino ha infine concluso rivelando che il suo cuore è impegnato: "Quando una storia finisce, finisce e mi sta bene così. [...] Io nel mio cuore ho un’altra persona, la tengo nel mio cuore e questa persona lo sa. Perciò c’è poco da dire e poco da scrivere. Mi raccomando, passate una bella estate, un bacio grande e ciao a tutti".