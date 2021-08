Kikò Nalli furioso con Ambra Lombardo: la verità su Tina Cipollari

Gossip TV

Kikò Nalli torna a parlare del rapporto con Tina Cipollari, smentendo le dichiarazioni di Ambra Lombardo.

Nelle ultime settimane si è parlato del rapporto tra gli ex coniugi Kikò Nalli e Tina Cipollari, dopo le dichiarazioni di Ambra Lombardo, certa che l’hair stylist fosse ancora innamorato della verace opinionista di Uomini e Donne. Dopo la furia di Tina, inviperita per essere stata messa al centro dell’attenzione mediatica senza consenso, tocca al Nalli spiegare come stanno le cose.

Kikò Nalli smentisce categoricamente Ambra Lombardo

Le dichiarazioni di Ambra Lombardo sul rapporto tra Kikò Nalli e Tina Cipollari, hanno riportato l’attenzione mediatica a concentrarsi sui due ex coniugi. Stando a quando svelato dall’opinionista di Tiki Taka, infatti, il suo ex fidanzato sarebbe ancora molto coinvolto dall’opinionista di Uomini e Donne, al punto di sperare in un ritorno di fiamma. Le parole della Lombardo hanno fatto infuriare la Cipollari, che cerca in tutti i modi di proteggere il suo rapporto con il promesso sposo Vincenzo Ferrara, e non vuole ripercussioni sulla sua nuova relazione a causa di qualche maldicenza.

Sulla delicata questione è intervenuto anche il Nalli, spiegando di non voler assolutamente recuperare il rapporto con la Cipollari. “Ambra dice il falso. Non amo più Tina. Perché è finita tra me e Ambra? Io non sono stato presente con lei quanto avrei dovuto. Ma c’è da dire che Ambra non ha saputo aspettare”, ha confessato Kikò al settimanale Nuovo.

Secondo l’hair stylist la storia d’amore con la Lombardo sarebbe finito dopo aver intrapreso una relazione a distanza che ha portato lui a trascurarla, e lei ha mostrare di non avere la giusta pazienza per sopportare la lontananza e gli impegni lavorativi. Inoltre, Kikò ci tiene a far sapere di essere attualmente single, e di volersi dedicare alla carriera e ai suoi tre splendidi figli.