Kevin Boaeteng e Melissa Satta, fine del matrimonio, l'annuncio di lei

Gossip TV

Melissa Satta ha comunicato ai fan che il suo matrimonio con Kevin Boateng è finito, parlando anche del figlio che i due hanno in comune, Maddox.

Finisce il matrimonio tra l'ex-velina Melissa Satta e il calciatore Kevin Boaeteng: a darne l'annuncio ufficiale su Instagram è stata proprio Melissa. Il matrimonio, celebrato a Porto Cervo nel 2016, era già andato in crisi nel 2019, anche se poi in quel luglio i due sembravano aver appianato le divergenze ed essere tornati insieme, legati peraltro dal comune figlio Maddox. Evidentemente le cose non sono tornate a posto, così Melissa ha comunicato la separazione ormai irreversibile, definendola comunque assolutamente pacifica, "nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità", sottolineando come entrambi abbiano intenzione di prendersi sempre cura di Maddox, di sei anni. Melissa Satta e Kevin Boaeteng erano in effetti una coppia dal 2011. [Foto da profilo Instagram]