Kate Winslet in lacrime rivedendo l'amico Di Caprio dopo tre anni

Gossip TV

Non riusciva a smettere di piangere per aver rivisto dopo tre anni il suo grande amico Leonardo Di Caprio. Kate Winslet si confessa in un'intervista in cui parla dei suoi 40 anni e dell'amicizia con il suo collega in Titanic.

Hanno condiviso il grande successo mondiale, con conseguente sconvolgimento della loro giovane vita. Dagli anni di Titanic, infatti, Kate Winslet e Leonardo Di Caprio sono grandi e sinceri amici. In un'intervista al quotidiano The Guardian, l'attrice che vive a Londra ha dimostrato stupore per i 47 anni ormai compiuti dal suo caro Leo. "Mi ricordo che su quel set io ho compiuto 21 anni, lui 22. Mi ricordo bene come non sia stata una passeggiata per nessuno, ma eravamo tutti insieme, anche se lui aveva molti giorni liberi in più di me. All'epoca non provavo altro che gratitudine e non credevo di avere diretto a lementarmi, e in ogni caso non l'avrei certo fatto con un giornalista". Molte risate e sguardo nostalgico, per Kate.

I due si sono ritrovati molti anni dopo sullo stesso set, come coppia in crisi in Revolutionary Road. Recentemente si sono rivisti a Los Angeles per la prima volta dopo tre anni. "Non riuscivo a smettere di piangere", ha aggiunto nell'intervista l'attrice britannica. "Lo conosco da più di metà della mia vita. Non è facile per noi incontrarci, abitiamo lontani. Non siamo riusciti a lasciare per molto tempo i nostri paesi. Come è successo a molti amici in giro per il mondo, a causa del Covid siamo stati per troppo tempo senza vederci. Stiamo parlando di un mio amico davvero caro. Siamo legati per la vita".