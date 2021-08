Karina Cascella a ruota libera su Gemma Galgani, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, Manuela e Stefano di Temptation Island

Gossip TV

Le confessioni sui social dell'opinionista Karina.

Karina Cascella è uno dei personaggi più apprezzati per la sua schiettezza e determinazione. Rispondendo alle curiosità dei suoi numerosi fan, la nota opinionista ha deciso di dire la sua circa alcuni protagonisti del momento, come Manuela Carriero e Stefano Sirena di Temptation Island.

Karina Cascella vuota il sacco sui social

Karina ha deciso di vuotare il sacco sui social e, dopo aver parlato della sua vita privata con i suoi fan, ha commentato alcuni gossip degli ultimi giorni. Parlando di Uomini e Donne, la nota opinionista non ha potuto fare a meno di rispondere ad alcune domande sulla dama Gemma Galgani: "Forse sarebbe ora che stesse a casa sua. Per carità mi sta anche simpatica delle volte. Però dopo 10 anni ragazzi, e forse anche di più, potrà mai ancora cercare un uomo in tv? Va buon tutto, ma mi pare un poco esagerato".

La Cascella ha commentato anche la presunta lite tra i due ex concorrenti del Gf Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: "...non so cosa sia accaduto…però litigare via social anche no, dai. Specie dopo aver decantato una fortissima amicizia, non è una cosa carina. Poi la mamma di Oppini ci fosse una volta si facesse gli affari suoi. Non sia mai non si parli di lei anche in questa situazione. Queste cose mi fanno molto ridere, sono sincera".

Tra i personaggi del momento anche Manuela e Stefano di Temptation Island. "Questi due stanno solo facendo un po’ di rumore per raccattare followers, per me. Poi appena ci saranno riusciti, ad un primo cenno di lui, lei correrà come un cagnolino corre dal padrone. Purtroppo ci sono persone che stanno benissimo insieme e loro sono fatti l’uno per l’altro" ha dichiarato Karina per poi aggiungere "…ho visto per caso una foto pubblicata da lui a letto con la sua 'fidanzata' mezzi nudi, messa lì proprio per far sì che lei la vedesse, e trovo tutto ciò di una tristezza infinita. Uno perché la mostra tipo trofeo, e io non permetterei mai una cosa del genere da donna. Due perché si vede benissimo che lo fa solo per mostrarsi".