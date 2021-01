Jovanotti, sua figlia Terry Cherubini ha avuto un tumore ma è guarita

Gossip TV

Jovanotti ha girato su Instagram un post di sua figlia, la cartoonist Terry Cherubini, che ha rivelato di aver combattuto negli ultimi mesi con un tumore. Vincendo.

Doccia fredda per i fan di Jovanotti, che ha però in fin dei conti postato su Instagram una delle migliori storie di resilienza e ottimismo che la vita gli abbia regalato: il cantante ha infatti rigirato il post con cui sua figlia ventiduenne, la cartoonist Terry Cherubini, ha rivelato di avere combattuto e vinto negli ultimi mesi un tumore, per la precisione un linfoma di Hodgkin. Secondo le fonti Ansa, Lorenzo Cherubini ha dichiarato: "Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n'è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca".

[Foto da Instagram]

Terry Cherubini e la battaglia contro il tumore, il racconto della figlia di Jovanotti

Nel post Terry spiega di aver sofferto di pruriti insistenti prima alle gambe intorno all'agosto 2019, poi estesi a tutti il corpo intorno a giugno 2020, al punto da non farla più dormire: la comparsa di un linfonodo ingrossato sotto il braccio a luglio ha portato alla diagnosi del linfoma di Hodgkin. Terry si è sottoposta a sei cicli di chemioterapia presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano: "La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto, ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio." La decisione è confermata dal suo nuovo avatar Instagram, non a caso una sua autocaricatura in una simpatica versione "palla da biliardo". Oltre a ringraziare il personale medico dell'istituto, Terry ha rivolto ovviamente un grazie ai suoi genitori, appunto Lorenzo "Jovanotti" Cherubini e Francesca Valiani. La guarigione le è stata ufficialmente annunciata il 12 gennaio 2021.