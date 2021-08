Johnny Depp: i fan "Noi ti crediamo", lui "Siete guerrieri"

Gossip TV

Ospite del Karlovy Vary Film Festival, Johnny Depp ha ringraziato i fan per il costante supporto nei suoi confronti chiamandoli "guerrieri".

Ospite nei giorni scorsi del 55° Karlovy Vary International Film Festival che si svolge in Repubblica Ceca nella città, appunto, di Karlovy Vary (nota per per le sue terme), la star Johnny Depp ha avuto un salutare incontro con il pubblico. Sia all'esterno nelle diverse occasioni in cui ha calcato il red carpet e si è avvicinato ai fan che lo acclamavano, sia all'interno del teatro nell'ufficialità degli eventi a lui dedicati. L'attore ha presentato il documentario Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, da lui prodotto, che scava nella vita del cantante e musicista irlandese frontman dei Pogues.

Il costante supporto dei fan per Johnny Depp: lui li ringrazia chiamandoli guerrieri

In un video catturato da uno dei tanti ammiratori che si sta diffondendo rapidamente sui social, si vede Johnny Depp nell'automobile che lo sta portando via dal teatro del festival. Lui ha il finestrino abbassato, perché i fan gli stanno dimostrando il loro costante affetto e supporto. "Noi ti crediamo" si sente distintamente dire da qualcuno, parole che ogni fan dell'attore condivide. Il riferimento sottinteso va alla questione giudiziaria in corso e alle accuse dell'ex moglie Amber Heard che avrebbe subito violenze dall'attore. La vicenda lo ha nototoriamente portato a rinunciare al ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici. Dalla macchina, Depp ringrazia i suoi fan dicendo "Siete guerrieri, siete tutti soldati, Dio vi benedica".