Jessica Antonini shock su Fabrizio Corona: ''Mi deve dei soldi''

Gossip TV

Jessica Antoni rivela di aver lavorato per Fabrizio Corona e di essere ancora in attesa dei soldi per la campagna pubblicitaria.

Poche settimane fa, Jessica Antonini ha pubblicato sui suoi social uno spot che la ritrae in compagnia di Fabrizio Corona, per pubblicizzare il marchio d’abbigliamento dell’ex re dei paparazzi. Ora, l’ex tronista di Uomini e Donne confessa di essere ancora in attesa dei soldi che Corona le deve, scatenando il putiferio su Instagram.

Fabrizio Corona in debito con l’ex tronista Jessica Antonini

Il nome Jessica Antonini è rimbalzato per social e pagine di gossip nelle ultime settimane, a causa della rottura improvvisa con Davide Lo Russo. L’ex tronista di Uomini e Donne è rimasta profondamente delusa dal suo fidanzato, confessando di aver ricevuto diverse segnalazioni sulle sue presunte infedeltà, mentre Davide si è difeso dando la sua versione dei fatti. Inevitabilmente, i fan del Trono Classico si sono schierati, mentre la Antonini ha messo in chiaro di voler voltare pagina al più presto.

Ora, Jessica è tornata al centro dell’attenzione mediatica, a causa di una confessione spiazzante su Fabrizio Corona. Non molto tempo fa, infatti, l’ex tronista ha collaborato con l’ex re dei paparazzi per una campagna pubblicitaria, ricevendo anche parecchi insulti da parte degli haters che proprio non hanno apprezzato questa accoppiata. Quando un utente di Instagram ha chiesto alla Antonini in che rapporti fosse con Corona, impegnato con la collega Sophie Codegoni, e se avesse intenzione di lavorare ancora con lui, la romana ha scioccato tutti rivelando: “Sto ancora spettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video”.

Nelle sue Ig Stories, Jessica ha allegato le prove della loro collaborazione, commentando la sparizione misteriosa di Corona. Di certo l'Antonini non è la prima donna ad aver accusato Fabrizio sul tema scottante di soldi e prestiti. Non molto tempo fa, infatti, anche Nina Moric ha rivelato che Corona ha un debito con lei, in un lungo sfogo fiume nel quale invitava l'ex marito a non avvicinarsi più a lei e al figlio Carlos Maria.