Jennifer Lopez con Ben Affleck: "È il momento migliore della mia vita"

Tornata con Ben Affleck, sempre stimolata sul piano professionale, Jennifer Lopez si confida in un'intervista: "Non sono mai stata meglio."

Non sono stati soltanto i fan a gioire per il riformarsi di "Bennifer", in altre parole il ritorno insieme di Jennifer Lopez e Ben Affleck. La cantante e attrice sta vivendo un bel momento professionale e sentimentale col regista e attore, e in un'intervista durante la promozione del suo nuovo singolo, Cambia El Paso, non ha usato giri di parole: forse questo per lei è un periodo ideale. Parole dolci come sono quelle che sicuramente si starà scambiando la coppia.

Jennifer Lopez: "Non sono mai stata meglio di così", merito di Ben Affleck?

Durante un'intervista su Apple Music 1 Jennifer Lopez, impegnata come cantante con il nuovo "Cambia El Paso" ma anche reduce dalla sua interpretazione in Le ragazze di Wall Street - Business Is Business (e prossimamente in The Mother, Shotgun Wedding e Marry Me), non ha mai citato esplicitamente Ben Affleck. È chiaro che però molte frasi suggeriscono l'importanza del partner.

Ero davvero arrivata a un punto della vita in cui stavo benissimo da sola. Una volta che arrivi a quel punto ti accadono cose incredibili, che non immaginavi potessero accaderti più. E quindi mi trovo a questo punto. Sono grata per l'affetto che sto ricevendo in questo momento e per tutti gli auguri che arrivano. Voglio solo che tutti sappiano una cosa: questo è il momento migliore della mia vita.

Jennifer Lopez, l'ultimo disco e la vita con Ben Affleck

Realizzato con la collaborazione dell'artista portoricano Rauw Alejandro, "Cambia El Paso" è il nuovo singolo di Jennifer Lopez anche detta J.Lo, al momento comunque al lavoro su intero nuovo album, per lei particolarmente importante, perché la risentiremo cantare in spagnolo, per la prima volta dai tempi di "Como ama una mujer" del 2007. Una riscoperta delle origini quindi per la performer cinquantunenne, che aveva lasciato da poco Alex Rodriguez, prima di riscoprire la passione per Ben, interrotta secoli or sono nel 2004, poco prima di un matrimonio saltato. Come ricorderemo, Affleck si era poi sposato con Jennifer Garner, dalla quale si è separato definitivamente nel 2017, per poi intessere una relazione di corto respiro con Ana De Armas. Liberi di riscoprire quello che li aveva uniti, i Bennifer stanno per riunirsi anche geograficamente, perché secondo alcune voci Jennifer starebbe pensando di lasciare Miami insieme ai figli, per vivere con Ben a Los Angeles.