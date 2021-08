Jennifer Lopez bellissima a Venezia per Dolce & Gabbana

Gossip TV

Durante la spettacolare couture di Dolce & Gabbana a Venezia, Jennifer Lopez ha indossato un abito molto particolare ideato dagli stilisti... facendo ancora una volta impazzire i suoi fan.

A Venezia l'Alta Moda rappresentata da Dolce & Gabbana è esplosa su una passerella rossa di 200 metri, dove hanno sfilato modelle, ma hanno fatto scalpore naturalmente anche gli ospiti, composti da vip e amici dei due stilisti, in alcuni casi in grado di rubare tranquillamente la scena ai "professionisti": tra loro non poteva mancare una come sempre scintillante Jennifer Lopez, che ha sfoggiato un abito spettacolare realizzato appositamente per lei (la cui visione è stata donata anche ai comuni mortali sul suo profilo Instagram). Gli esperti ci analizzano l'abito nei suoi elementi: bustier, copricapo, mantella e pantalone a vita alta, con un trucco relativamente leggero che esalta i lineamenti della "dea latina", in questi giorni più che mai sotto i riflettori delle cronache rosa dopo il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck e il lancio del suo nuovo singolo Cambia El Paso, dall'album che l'ha vista tornare a cantare in spagnolo dopo tanti anni.

J. Lo è stata considerata dalle cronache la "regina della serata", eclissando altri vip non di certo di minore caratura, tra i quali Jennifer Hudson, Helen Mirren e Bianca Balti. Jennifer Lopez apparirà nel 2022 in due nuovi lungometraggi, entrambi commedie romantiche: Marry Me al fianco dello spiritoso Owen Wilson, e Shotgun Wedding insieme a Josh Duhamel. Leggi anche Ben Affleck compra un anello di fidanzamento per Jennifer Lopez.... e i due cercano casa