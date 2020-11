Iva Zanicchi: "Se provi il Covid, dopo non ti fai un vaccino, te ne fai dieci"

Gossip TV

Iva Zanicchi in un'intervista aggiorna sul suo stato di salute dopo il Covid, parlando dei contagiati della sua famiglia e di come abbia letteralmente rischiato la vita per il Coronavirus. E ha una sua opinione sul vaccino.

Iva Zanicchi in un'intervista rilasciata a Libero ha aggiornato sul suo stato di salute: diverse settimane fa era risultata positiva al Covid, ma pensava di non averlo preso in modo pesante, "Il saturimetro era buono, 95". Nel giro di qualche giorno la situazione è peggiorata con male alle ossa e febbre, mentre un raffreddore le stava togliendo la capacità di respirare: una tac prenotata per lei da Alessandro Politi delle Iene, preoccupato per come l'aveva sentita al telefono, ha portato alla diagnosi della famigerata polmonite bilaterale. Comprensibilmente, Iva dice di aver pensato che non sarebbe mai uscita viva dall'ospedale di Vimercate, ma fortunatamente ce l'ha fatta: la sua preoccupazione però ora va ai familiari contagiati, al compagno Fausto asintomatico ma in chemioterapia, e al fratello cardiopatico. Chiaro il suo messaggio, che tutti dovremmo leggere al riparo dalle ironie fuori luogo. Dopo la dichiarazione, embeddiamo il video di ringraziamenti allo staff che l'ha seguita.

Se hai patologie gravi, sa cosa fa questa bestia? Va a colpire lì. Io sono vecchia ma sana, porco cane, ma mi ha colpito in cose che avevo anni fa. [Cita i valori delle transaminasi al fegato, ndr] Bisogna provarlo, il Covid. Non fai un vaccino, ne fai dieci.