Iva Zanicchi: "Ho il coronavirus, non ho perso l'allegria", rassicura i fan in un video su Instagram

Iva Zanicchi comunica ai fan tramite Instagram di essere positiva al Coronavirus, ma per ora tutto bene. E' a casa in isolamento.

Anche l' "aquila di Ligonchio" Iva Zanicchi è positiva al Coronavirus. Combattente come al solito, nonostante non pensi nemmeno di minimizzare la cosa, la cantante si è rivolta ai fan tramite Instagram, ripresa dall'inseparabile Pippi (al secolo Fausto Pinna). Al momento le sue condizioni sono più che stabili, ma chiaramente Iva si è chiusa in casa, già dispiaciuta per aver contagiato sua sorella: non sembra che il virus abbia compromesso la sua vitalità, ma naturalmente nessuno di noi pensa che sia possibile una cosa del genere. "Non c'è niente di male a dirlo, me lo sono beccato", ci dice serenamente Iva, "Purtroppo l'Italia è piena, l'importante è stare attenti. Non ho perso neanche l'allegria". Vi lasciamo al suo videomessaggio.