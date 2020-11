Iva Zanicchi è guarita dal Covid

Gossip TV

Ottima notizia per la cantante e personaggio televisivo Iva Zanicchi, che è guarita dal coronovirus e ha lasciato l'ospedale in cui era ricoverata.

"Sono guarita dal coronavirus". Lo ha annunciato lei stessa, Iva Zanicchi, come ormai è consuetudine con un post sui social, con tanto di video in cui ringrazia il personale dell'ospedale di Vimercate, reparto Tulipano Rosso, che l'ha avuta in cura e le ha permesso di superare il Covid-19. “Prima abbiamo detto che erano eroi", ha detto, "poi li abbiamo anche denigrati, questi sono professionisti che ci curano e ci salvano la vita. Sono bravissimi, professionisti inenarrabili, questo è un reparto meraviglioso. Finalmente vado a casa. Sono felice e commossa e vi auguro buon lavoro”.

Ecco quanto ha scritto poi sul suo post su Instagram. "Sono uscita dall'ospedale, vado a casa ❤️ volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono PROFESSIONISTI ❤️ Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro ogni bene!!!! ❤️ e grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio 😘❤️😘❤️😘❤️"