Isola dei Famosi, “Vorrei tornasse Akash Kumar”: una naufraga confessa e Andrea Cerioli reagisce male

La speranza di Miryea Stabile, che vorrebbe Akash Kumar alla Finale de L’Isola dei Famosi, fa stizzire Andrea Cerioli.

Manca poco alla Finale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e i naufraghi sono pronti a scoprire chi tra loro, dopo un difficile soggiorno in Honduras, riuscirà a superare la semifinale e aggiudicarsi un posto nell’ultima Puntata per lottare per la vittoria. Ipotizzando che uno dei loro ex colleghi riceva la possibilità di tornare, Miryea Stabile spera si tratti di Akash Kumar. Le parole della naufraga, tuttavia, fanno stizzire parecchio Andrea Cerioli che reagisce in modo inaspettato.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli reagisce all’ipotesi del ritorno di Akash

Dopo più di due mesi trascorsi a Playa Reunion, affrontando la fame e le intemperie dell’Honduras, i naufraghi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi vogliono arrivare in Finale. Il percorso è stato emozionante e ricco di imprevisti e i concorrenti ancora non sanno che Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli potrebbero rientrare nel cast ufficiale, dopo aver lasciato Cayo Paloma. In vista della semifinale del reality show, condotto da Ilary Blasi, tutti pensano alla vittoria e ai giorni trascorsi sull’isola con nostalgia.

Prima di lasciarsi cullare dalle onde e dormire nell’accampamento naufrago, i protagonisti del programma si chiedono se la Blasi non stia pensando di riservare loro sorprese. “Se uno dei nostri ex colleghi potesse tornare in gioco”, ci si chiede. Mentre Valentina Persia e Awed sperano di rivedere Beppe Braida, che si è visto costretto a lasciare il gioco prima del previsto a causa di seri problemi familiari, Miryea Stabile ironizza e confessa di volere di nuovo con loro Akash Kumar.

Il naufrago ha trascorso pochissimi giorni nel reality ma si è guadagnato il primato di naufrago più discusso a causa delle querelle di cui si è reso protagonista. L’affermazione di Miryea fa stizzire non poco Andrea Cerioli, che sbotta: “Ma hai qualcosa nella testa?”. La Stabile non si lascia intimorire e continua a stuzzicare l’ex tronista, ormai infastidito dal discorso e in procinto di coricarsi. Come reagirà Akash allo sfogo del Cerioli, criticato anche da Gilles Rocca?

