Isola dei Famosi, Vera Gemma: "Sono presa di mira, non mi danno mai tregua" (VIDEO)

Gossip TV

Vera si schiera contro le strategie dei naufraghi, lo sfogo all'Isola dei Famosi.

Aumentano le tensioni tra i naufraghi a L'Isola dei Famosi. Vera Gemma, dopo essere stata allontanata dal resto del gruppo che ha rivelato di non riuscire a fidarsi di lei, ha deciso di continuare il suo percorso in Honduras da sola.

Vera Gemma contro tutti all'Isola dei Famosi

Anche questa settimana, Vera è finita al televoto. Insieme a lei Myrea Stabile e Fariba Tehrani. Proprio quest'ultima si è lasciata andare a uno sfogo con la figlia di Giuliano Gemma. "Noi avevamo fatto gruppetto, quattro ragazze, ridevamo e scherzavamo, eravamo felici" ha confessato la naufraga persiana parlando di Gilles Rocca: "Ha fatto tutto come una sfida di guerra per battermi [...] Voglio vedere chi vince".

Dopo aver ascoltato con attenzione le parole di Fariba, Vera si è sfogata in confessionale: "Che sia vero o no che Gilles sta portando dalla sua parte Beatrice e Myrea a me non me ne può fregare di meno perché io gioco da sola".

Leggi anche Ex gieffina si candida come naufraga de L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola, poi, Vera è stata mandata in nomination: "Non mi danno mai tregua, se provo a fare l'amica sono falsa, se mi arrampico per fare la legna non va bene, come mi muovo sbaglio. Sono presa di mira, devo rassegnarmi al fatto che nessuno mi difende e mi affido al pubblico. [...] Mi dispiace essere in nomination con Myrea e Fariba. Io esco a testa alta".

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.