Isola dei Famosi, Vera Gemma si candida per il Grande Fratello Vip: "Se Signorini mi vuole, vado! Adoro essere..."

Gossip TV

Vera Gemma pronta a entrare nella Casa del Gf Vip? La confessione dell'ex naufraga de L'Isola dei Famosi.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti potremmo trovare anche l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi, Vera Gemma, che intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini si è candidata ufficialmente per entrare nella famosa Casa di Cinecittà.

Vera Gemma nel cast del Gf Vip dopo L'Isola dei Famosi? Parla l'ex naufraga

A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione a L'Isola dei Famosi, Vera ha rilasciato un'intervista esclusiva a Chi dove ha svelato alcuni retroscena del reality show condotto da Ilary Blasi: "Gli altri naufraghi mi trasmettevano negatività totale. Mi hanno fatto provare il senso del rifiuto. Io sono divisiva. O mi ami, o mi odi. Ma non ho mai finto. Sono stata eliminata da gente che vive sul web: Awed, Fariba che ha il seguito della figlia Giulia Salemi, cosa che non trovo giusta".

E ancora: "Credo che il pubblico abbia visto solo la mia parte aggressiva. Ma io sono altro. A vent’anni ho perso mia madre, ho dovuto alzare la corazza. Ma sono una ca*zara, simpatica. [...] Ma io non voglio essere amata da tutti: quanto sarebbe noioso. Lì invece c’è gente che si sta giocando la vita e alimenta odio per raggiungere il proprio obiettivo. Io sono altro, sono l’unica che non è mai stata male fisicamente. Anche per questo 'je rodeva' a tutti".

Leggi anche Vera Gemma a ruota libera su Awed, Gilles Rocca e Valentina Persia

Chiuso il capitolo Isola dei Famosi, la figlia di Giuliano Gemma ha parlato del suo futuro e, senza mezzi termini, si è candidata per la nuova edizione del Grande Fratello Vip: "Se Alfonso mi vuole, io vado al Gf Vip. E vi spiego il motivo: io sono una sorpresa sempre in evoluzione e il Gf Vip è incentrato sulle emozioni e sui singoli. Mi spiacerebbe per gli altri, che con me presente rimarrebbero in ombra. Io adoro essere un fenomeno da baraccone e da reality. Mica me la tiro come quelli che si dimenticano chi sono. Ma quanto è bello essere veri".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.