Isola dei Famosi, Vera Gemma scatenata a Il Punto Z: "Gilles Rocca? Bipolare. Valentina Persia volgare"

Ospite del salotto de Il Punto Z, Vera Gemma ne ha per tutti e non risparmia gli ex colleghi de L'Isola dei Famosi.

Tra le protagoniste più discusse della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il posto d’onore è riservato a Vera Gemma. La naufraga ha fatto scintille in Honduras, tra liti furiose e momenti di sconforto. Conclusa l’esperienza nel reality show, condotto da Ilary Blasi, Vera è stata ospite del salotto de Il Punto Z, lo show spin-off condotto da Tommaso Zorzi, dove ha parlato della sua storia d’amore con Jeda e ha rifilato più di una stoccata ai suoi ex colleghi naufraghi.

Isola dei Famosi, Vera Gemma spara a zero sui Naufraghi

Vera Gemma è, senza dubbio, una donna complessa dalle mille sfaccettature. Vera si ama o si odia, non ci sono vie di mezzo. La figlia di Giuliano Gemma ha preso parte alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, diventando sin dalle prime Puntate una delle naufraghe più discusse del reality show condotto da Ilary Blasi. Protagonista di scontri infuocati ma anche di momenti di fragilità e romanticismo, grazie al fidanzato Jeda sempre presente in studio per sostenerla, la Gemma è stata eliminata dal televoto e ha salutato l’Honduras. Tommaso Zorzi non ha mai nascosto di tifare per lei e di trovare il suo percorso estremamente interessante. Così, l’opinionista de L’Isola ha invitato Vera nel suo show Il Punto Z dove, insieme a Jeda, l’ex naufraga ha parlato di alcuni dei suoi colleghi di Playa Reunion.

Parole di fiele per Valentina Persia, con la quale non c’è mai stato un bel rapporto a causa di un’incompatibilità di carattere. “Lei è arrogante e estremamente volgare […] Non amo questa romanità ostentata”, ha sentenziato Vera che poi ha rifilato una frecciatina al vetriolo anche ad Angela Melillo: “Noiosa e troppo politically correct […] Pensa che il reality funziona perché tutti vanno d’accordo, ma non è così! Bisogna litigare”. Zorzi si è detto d’accorso con l’ex naufraga, e ha chiesto poi a Jeda di raccontare i primi approcci con Vera.

Nel mirino della Gemma è finito anche Gilles Rocca, che ha criticato Zorzi, con il quale tuttavia ora sembra aver deposto l’ascia di guerra. "Gilles all’Isola dei Famosi è stato bipolare e anche un po’ arrogante. Adesso però ci vado d’accordo”, ha spiegato Vera. Nel frattempo, a Playa Reunion i naufraghi sono sempre più emozionati per l’avvicinarsi della Finale, che decreterà il vincitore della quindicesima edizione del reality show di Canale5.

Volo per Vera che faceva la spogliarellista ma dice al padre che era una ballerina di tip tap #IlPuntoZ pic.twitter.com/VuHuMcpirq — eli🍸 (@spilltheteapls2) May 26, 2021

