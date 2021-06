Isola dei Famosi, Vera Gemma rivela: "Ognuno gioca le proprie mosse. Fariba si è dimostrata una vera combattente"

Gossip TV

Vera Gemma dice la sua sui naufraghi e vuota il sacco sul vincitore de L'Isola dei Famosi.

Vera Gemma è stata tra le protagoniste indiscusse della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, che chiuderà i battenti il prossimo lunedì 7 giugno 2021. Intervistata dal magazine Vero, l'ex naufraga è tornata a parlare della sua esperienza in Honduras e non ha perso l'occasione per dire la sua su alcuni concorrenti.

Le rivelazioni di Vera Gemma prima della finale de L'Isola dei Famosi

A pochi giorni dalla finale de L'Isola dei Famosi, Vera ha rilasciato delle nuove dichiarazioni riguardanti la sua esperienza sull'isola. Un percorso fatto di alti e bassi, in cui non sono mancati gli scontri con i compagni di gioco: "L’ho trovato davvero crudele…Mi ha fatto male…Per il resto non ho avuto grandi delusioni…Ognuno gioca le proprie mosse…".

A proposito del vincitore de L'Isola dei Famosi, la figlia di Giuliano Gemma ha rivelato che avrebbe voluto vedere Fariba Tehrani trionfare: "Sarebbe stata un simbolo per tutte le donne della sua età…Si è dimostrata una vera combattente…". Ma chi sarà il naufrago che riuscirà a guadagnarsi la vittoria finale?

Leggi anche Beatrice Marchetti delusa dai finalisti, ecco cosa è successo

Sei sono i naufraghi rimasti in gara che cercheranno di conquistare la vittoria: Valentina Persia, Andrea Cerioli, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser e Awed. L'appuntamento con la finale è per lunedi 7 giugno 2021, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.