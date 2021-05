Isola dei Famosi: Vera Gemma, furiosa con Cecilia Rodriguez, tira in ballo Belen

Gossip TV

Vera Gemma non perdona il commento sibillino di Cecilia Rodriguez a L’Isola dei Famosi, e tira in ballo Belen!

Vera Gemma non dimentica ma, soprattutto, non perdona e si prende le sue rivincite con eleganza e stile. Dopo aver ascoltato le critiche velate che Cecilia Rodriguez le ha riservato in occasione dell’ingresso di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga lancia una stilettata all’argentina, chiamando in causa anche la sorella Belen. Ecco cosa è successo e le dichiarazioni di Vera sulla Rodriguez.

Isola dei Famosi, Vera Gemma al vetriolo su Cecilia Rodriguez

La domatrice di tigri della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha lasciato, ormai da qualche settimana, Playa Reunion dopo un percorso altalenante, che l’ha portata a scontrarsi più volte con i suoi compagni di viaggio. Vera Gemma, nonostante le critiche e le polemiche, è sempre stata sincera con il pubblico e con sé stessa e ha ammesso di essere stata favorita dalla produzione, che avrebbe fatto di tutto per cercare di farla rimanere in gioco essendo lei uno dei personaggio di spicco del reality show. Vera ricorda tutto e non perdona nulla e, per questo motivo, ha svelato di avere il dente avvelenato con Cecilia Rodriguez.

Nel corso dell’ingresso in gioco del fidanzato Ignazio Moser, infatti, Ilary Blasi ha indagato sulla gelosia dell’argentina, ipotizzando che la panterona Vera avrebbe potuto riservare una particolare attenzione al naufrago. Un’osservazione, ovviamente, scherzosa dal momento che Vera è felice al fianco del fidanzato Jeda e il Moser ha occhi solo per Cecilia. La risposta di quest’ultima sembra aver particolarmente infastidito la Gemma che, ospite de Il Punto Z, ha ammesso:

“Lei ha detto ‘Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui’ [….] L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Perché dire di me una cosa del genere? Per prima cosa sono una fi** pazzesca, quindi vorrei sapere dove c***o ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva. Cioè, non ho mai avuto problemi di questo tipo a dire la verità. E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai”, ha ammesso Vera. Peccato che Barbara d’Urso sia in ferie, perché un confronto in ascensore tra Vera e Cecilia ci sarebbe piaciuto proprio tanto!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.