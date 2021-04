Isola dei Famosi, Vera Gemma furiosa con Awed: "Hai chiesto scusa a chi ti ha minacciato"

Gossip TV

Nel corso della Puntata de L'Isola dei Famosi, Vera Gemma incontra finalmente Awed dopo il tradimento del naufrago.

È arrivato il momento tanto atteso dai fan de L’Isola dei Famosi: il confronto tra Vera Gemma e Awed. La naufraga è furiosa con l’ex amico che l’ha tradita, piegandosi alla logica del gruppo subito dopo la sua eliminazione. O almeno queste sono le accuse che Vera ha rivolto ad Awed, dopo aver appreso da Miryea Stabile cosa è successo a Playa Reunion tra lo youtuber e Gilles Rocca. Dopo settimane di riflessioni, è arrivato il momento del confronto tra i due protagonisti del reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, arriva l'atteso confronto tra Vera Gemma e Awed

Awed e Vera Gemma sembravano aver formato un duo inseparabile a L’Isola dei Famosi, arrivando a mettere in discussione le dinamiche del gruppo e isolarsi per chiedere che le opinioni di tutte venissero rispettate. Dopo una serie di scontri infuocati, in particolare modo tra lo youtuber e Gilles Rocca, Vera è stata eliminata ed è diventata un’abitante di Playa Esperanza in attesa di tornare in gioco. Awed, complice anche l’ingresso della bella Beatrice Marchetti, ha chiesto scusa a tutti e ha riallacciato rapporti distesi, tradendo così le aspettative dell’amica.

Finalmente nel corso della Puntata de L’Isola si è consumato il confronto infuocato tra i due naufraghi. Bendato, in attesa di una ‘sorpresa’ promessa da Ilary Blasi, Awed è rimasto scioccato nel vedere Vera presentarsi davanti ai suoi occhi. La naufraga ha esordito: “Io ho creduto nella nostra amicizia, ho creduto in te e invece tu non hai creduto in me. Io non me ne sono mai andata da qui, ho sentito tante cose che tu hai detto. Ad esempio che io ero debole, assecondando Gilles di parlare male di me come madre cosa che non permetto a nessuno, oppure quando ti hanno detto che io ti ho fatto il lavaggio del cervello. Io ho pagato in prima persona per la nostra amicizia… Sono andata in un altro posto durissimo, è arrivata Miryea e lei mi ha risposto che stavi benissimo e ti eri integrato nel gruppo, rinnegando la nostra amicizia dicendo che lui non era in sé. Credo che per queste cose che hai detto, oggi dovresti farmi le scuse perché io ti ho voluto bene veramente”.

Mentre in studio è scoppiato un fragoroso applauso dopo le parole della concorrente, Awed ha spiegato il suo punto di vista: “Anche io ti ho voluto bene, ma in quella settimana ho visto in te una spalla, una persona con la quale combattere. Sapevi che eri una situazione temporanea… Io non mi sono mai alienato così tanto, e fuori dal programma io voglio vederti ma sono consapevole di aver sbagliato agli altri”. Cosa accadrà nei prossimi giorni tra i due?

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.