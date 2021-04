Isola dei Famosi, Vera Gemma contro Awed: "È un parac**lo. Abbastanza da sopravvivere in questo reality"

Gossip TV

Vera Gemma mostra tutta la sua delusione per il comportamento assunto da Awed all'Isola dei Famosi.

Vera Gemma è tornata all'attacco contro Awed. La chiacchierata concorrente dell'Isola dei Famosi, che si trova a Playa Esperanza con Miryea ed Elisa Isoardi, non ha perso occasione per scagliarsi contro il suo ex compagno di avventura, reo di aver rinnegato la loro amicizia.

Vera Gemma delusa da Awed, lo sfogo all'Isola dei Famosi

Vera, Myrea ed Elisa sono ufficialmente sul piede di guerra. Le tre naufraghe dell'Isola dei Famosi si sono confrontate sugli altri concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi, concrentrandosi in particolar modo su Awed, Gilles Rocca, Angela Melillo e Valentina Persia.

Rimasta su Playa Esperanza con Miryea, Vera è venuta a conoscenza del fatto che Awed abbia rinnegato la loro amicizia per riavvicinarsi al gruppo. "È un parac**lo. Abbastanza da sopravvivere in questo reality" ha dichiarato la figlia di Giuliano Gemma visibilmente delusa e amareggiata dal comportamento assunto il giovane youtuber con cui credeva di aver legato.

Parlando degli altri naufraghi, invece, Gemma e la Isoardi si sono trovate d’accordo sulla Persia. Se Elisa ha rivelato di non aver ancora capito la strategia di Valentina, Vera ha confessato di esserci rimasta male perché è stata duramente attaccata in diretta sia a livello fisico che personale. Vi ricordiamo che la nuova puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 12 aprile 2021, in prima serata su Canale 5.

