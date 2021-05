Isola dei Famosi: Vera Gemma a ruota libera su Awed, Gilles Rocca e Valentina Persia

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni di Vera Gemma dopo L'Isola dei Famosi.

Vera Gemma è stata tra le protagoniste indiscusse dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex naufraga ha parlato della sua esperienza in Honduras e non ha perso occasione per dire la sua su Awed, Gilles Rocca e Valentina Persia.

Vera Gemma critica Gilles Rocca e Valentina Persia, le parole inaspettate su Awed

In un'interessante intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Vera è tornata a parlare della suo percorso a L'Isola dei Famosi. Un'esperienza incredibile, che si è conclusa qualche settimana fa. Tornata in Italia, però, l'ex naufraga ha ritrovato il suo grande amore Jeda: "E’ molto più maturo dell’età che ha. Ha accudito mio figlio Maximus che ha dieci anni. Non sono stupida, anche il padre di Maximus si fida".

E pensando al suo futuro con Jeda, l'ex discussa naufraga de L'Isola dei Famosi ha ammesso: "Lo sposerei. Sarebbe il terzo matrimonio, ma quanto mi diverto ai matrimoni? Una figata. Liz Taylor ne ha fatti otto. Io voglio arrivare a nove".

Gemma ha poi continuando lanciando qualche velenosa frecciata a Gilles e Valentina: "Gilles Rocca il peggiore. Prima di partire mi scriveva ‘Buongiorno, sarai mia sorella’. Poi in Honduras era solo energia negativa totale. Si avvicinava e provavo ansia [...] Valentina Persia. Io je meno in studio, non mi ha capito. Mi imita male, non aggiungo altro". E su Awed, con cui all'inizio aveva legato molto, Vera ha confessato: "Nonostante mi abbia tradito mi manca. Lui è un paracu*o, ma le risate che mi sono fatta con lui sono indimenticabili. Io di solito porto molto rancore. Con lui non ci riesco".

