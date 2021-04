Isola dei Famosi, Vera Gemma a Fariba Tehrani: "Non devi dirmi chi devo nominare" (VIDEO)

Gossip TV

Sale la tensione all'Isola dei Famosi tra Vera e Fariba.

Stasera, giovedì 22 aprile 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata de L'Isola dei Famosi. Al televoto Myrea Stabile, Fariba Tehrani e Vera Gemma, che si è scagliata contro la naufraga persiana.

Confronto all'Isola dei Famosi tra Vera Gemma e Fariba Tehrani

Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi, abbiamo assistito a un acceso confronto tra Fariba e Vera. La naufraga persiana, prima di confrontarsi con Ubaldo Lanzo, è stata rimproverata dalla figlia di Giuliano Gemma. Il motivo? Le nomination.

Scendendo nel dettaglio, Fariba ha confessato a Vera di non approvare le sue scelte e che si lascerebbe influenzare troppo dagli altri naufraghi: "Avevi detto che nominavi Gilles Rocca, se lo facevi non eri tu in nomination". Dichiarazioni che hanno fatto innervosire Vera: "Io nomino chi mi pare [...] Se vuoi essere amica mia non mi devi dire chi devo nominare".

"Non dirò più a nessuno chi voglio nominare, così se voglio cambiare idea non devo dare spiegazioni. [...] Non vuol dire che se parlo con loro ci sono cascata, cercheranno in tutti i modi di metterci l’una contro l’altra e io voglio la pace" ha aggiunto Gemma. "Io ti voglio bene e non ti tradirò" ha prontamente replicato la Tehrani.

