Isola dei Famosi, Valentina Persia su Andrea Cerioli: "È testone come me, siamo uguali" (VIDEO)

Valentina dice la sua sulla lite avuta con Andrea in diretta a L'Isola dei Famosi.

Manca davvero poco alla finale de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, Valentina Persia ha confessato a Matteo Diamante di essere dispiaciuta che il suo rapporto con Andrea Cerioli si sia interrotto dopo la lite avvenuta durante l'ultima diretta.

La confessione di Valentina Persia sul rapporto con Andrea Cerioli a L'Isola dei Famosi

In vista della finale de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 7 giugno 2021 su Canale 5, Valentina ha deciso di fare un bilancio del suo percorso in Honduras e non ha perso occasione per parlare del suo rapporto burrascoso con Andrea dopo la semifinale: "E’ un testone come la sottoscritta".

Dopo la lite avvenuta in diretta durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Valentina e Andrea hanno smesso di rivolgersi la parola. Una situazione che ha fatto rimanere molto male la comica. A confortarla ci ha pensato Matteo: "In acqua gli ho detto parlatevi. Non puoi essere orgoglioso così. E’ comunque una donna".

"Io rifarei tutto quello che ho fatto" ha confessato la Persia rivelando di essere legata a Cerioli e che spera che la loro amicizia possa continuare anche dopo il reality show "E’ un ragazzo che merita tanto. Siamo uguali. Mi piacerebbe che continuasse questa amicizia a cui tengo fuori. Per piccoli screzi si è creata questa disarmonia. Spero si possa chiarire. Siamo alla fine di un viaggio. E’ una sua modalità che quando si arrabbia tira sù muri".

