Isola dei Famosi, Valentina Persia si scontra con Andrea Cerioli poi sviene sulla spiaggia

Andrea Cerioli dubita della lealtà di Valentina Persia, che scoppia in lacrime e decide di allontanarsi dal naufrago de L’Isola dei Famosi.

Si avvicina la Finale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e le alleanze iniziano a vacillare. Nel corso dell’ultima puntata del reality show, condotto da Ilary Blasi, Valentina Persia ha cambiato all’ultimo secondo la sua decisione, scegliendo di non spedire in Nomination Matteo Diamante. A Playa Reunion scoppia un vero e proprio caso e, mentre Miryea Stabile viene accusata di aver mentito ed esplode, Andrea Cerioli si scaglia contro la Persia. I due naufraghi sono, oramai, sempre più lontani e Valentina sviene sulla spiaggia.

Isola dei Famosi, Valentina Persia prende le distanze da Andrea Cerioli

La presenza di Matteo Diamante sembra infastidire molto Andrea Cerioli, che non trova un modo pacifico per convivere con il naufrago de L’Isola dei Famosi. Nel corso dell’ultima puntata, Miryea Stabile è stata accusata di aver mentito, rivelando a Matteo che tutti si erano messi d’accordo intorno al falò per fare il suo nome durante le Nomination. La giovane concorrente è esplosa, chiamando il Diamante a rispondere di quanto affermato, dal momento che lei ha semplicemente confidato che si parlava di votazioni ma che nessuno ha fatto il nome del volto di ex on the Beach. Vedendo la Stabile completamente fuori di sé, Matteo ha ritrattato e ha confermato la sua versione dei fatti. Nel frattempo, Andrea Cerioli è scattato e, credendo a Miryea, ha difeso la giovane rimproverando Matteo per aver detto falsità sul suo conto. La discussione si è prolungata, coinvolgendo anche Valentina Persia che non ha reagito molto bene alla stilettata di Cerioli.

Isola dei Famosi, Valentina Persia sviene per la fame

Andrea, infatti, è molto deluso da Valentina che gli aveva assicurato di voler votare Matteo perché nessuno riesce ad andare d’accordo con lui. Al momento delle Nomination, invece, Valentina ha fatto il nome di Roberto Ciufoli, deludendo così l’ex tronista di Uomini e Donne. Sentendosi criticata da colui che ritiene un vero amico, la Persia ha perso le staffe e ha sbottato, dichiarando di poter cambiare idea a suo piacimento. Consolata da Iganzio Moser e Miryea, la comica è scoppiata in lacrime e ha ammesso di non volersi più fidare di Andrea, perché lui non rispetta la sua libertà. Dopo poco, Valentia ha un malore e sviene sulla spiaggia, immediatamente soccorsa dai suoi compagni di viaggio per poi essere trasportata via, per ulteriori controlli medici. Insomma, la situazione a Playa Reunion è a dir poco disastrosa e ci attendono scintille in Puntata.

