Isola dei Famosi, Valentina Persia rompe il silenzio sui social dopo la vittoria di Awed (VIDEO)

L'ex naufraga Valentina torna sui social dopo la finale de L'Isola dei Famosi: "Esperienza unica".

Awed è il vincitore della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Secondo posto per l'amatissima Valentina Persia che, a poche ore dalla finale del reality show condotto da Ilary Blasi, ha deciso di intervenire sui social per ringraziare tutti per il supporto ricevuto.

Le parole di Valentina Persia dopo la finale de L'Isola dei Famosi

Valentina è stata tra le protagoniste indiscusse della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. L'attrice e comica romana si è sempre messa in discussione, ha sempre lottato e con la sua ironia e autoironia ha conquistato tutti i telespettatori. "La mia isola, un’esperienza unica e meravigliosa" ha scritto la finalista sui social felice e soddisfatta del percorso fatto in Honduras.

La Persia ha poi condiviso un video per ringraziare tutti i suoi numerosi fan per il supporto e affetto ricevuto durante la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi: "Oltre i mosquitos, che mi hanno massacrata, oltre la paura, oltre il dolore, oltre il freddo, oltre la fame c'è stato sempre e solo il cuore. Grazie a tutti".

Nonostante il secondo posto ottenuto, sono in tanti a sostenere che Valentina avrebbe dovuto vincere questa edizione del popolare reality show di Canale 5. "Bravissima Valentina, avresti dovuto vincere tu. Sei stata una grande donna" hanno scritto sui social i fan della comica romana.

