Isola dei Famosi, Valentina Persia fuori di sé: “Vera Gemma come l’Esorcista”

Scoppia una lite infuocata tra Valentina Persia e Vera Gemma nel corso della terza Puntata de L'Isola dei Famosi.

Scoppia una lite furibonda tra Vera Gemma e Valentina Persia nel corso della terza puntata de L’Isola dei Famosi. Durante l'ultima settimana, Vera ha accusato la collega di essere stata falsa nei confronti di Gilles Rocca e la Persia si è infiammata. Quando Awed e Gemma hanno deciso di staccarsi dal gruppo, additando i naufraghi come persone senza personalità, Valentina si è lanciata in un'imitazione al vetriolo, lasciando tutti senza parole.

Isola dei Famosi, Valentina Persia contro Vera Gemma: lo scontro epico

La fame e le difficoltà del clima tropicale iniziano a riflettersi sull’umore dei naufraghi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Nel corso della settimana, infatti, si sono verificate diverse discussioni che hanno portato a vere e proprie fratture nel gruppo. Delusi per essere finiti in Nomination e certi che il gruppo abbia finto amicizia per pugnalarli alle spalle, Vera Gemma e Awed si sono allontanati da tutti. Vera, inoltre, ha provocato Valentina Persia cercando di metterla contro Gilles Rocca e ottenendo una reazione a dir poco esplosiva. La comica ha preso una posizione netta contro la collega, facendo notare come sia facile voler essere indipendente senza mai fare nulla per sé stessa e il gruppo, ma aspettandosi che il gruppo provveda a cibo, riparo e comfort.

Interrogata da Ilary Blasi nel corso della terza Puntata, la Persia è esplosa lasciandosi andare ad un’imitazione esilarante di Gemma. “Io faccio una piccola imitazione, di quando lei è stata votata ed è arrivata sull’isola la vera Vera Gemma […] Sotto la tenda, quando Gilles è andato via, io e Francesca ci preoccupavamo per lei ma ho detto che, essendo lui un leader che abbiamo nominato per simpatia, ci dava la sensazione di fare più cose durante il giorno. Cose che abbiamo fatto lo stesso, senza di lui, mentre c’è chi faceva le passerelle con le parigine mentre noi pescavamo”, ha commentato la naufraga visibilmente alterata.

Gemma non si è scomposta, ammettendo: “Intanto quando ho riferito a Gilles le cose erano vere. Per quanto riguarda Valentina, la ringrazio perché l’imitazione era anche piuttosto sexy. Le parigine io le metto perché sono deturpata dai mosquitos”. La polemica non si è fermata qui e ha coinvolto anche Awed e Gilles, poco prima che Vera venisse eliminata dal gioco. Approdata a Parasite Island, la naufraga ha deciso di rimanere nel reality show di Canale5 per riconquistare il suo posto nel programma. La prima donna dell’Honduras riuscirà ad andare d’accordo con Fariba Tehrani?

