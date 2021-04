Isola dei Famosi Valentina Persia contro Fariba Tehrani: "Manipolatrice, deve uscire", Giulia Salemi sbotta sui social

Gossip TV

Giulia difende Fariba dall'attacco di Valentina all'Isola dei Famosi: "Ma l'aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?".

Duro scontro in Palapa tra Valentina Persia e Fariba Tehrani durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Il comportamento aggressivo e le forti parole contro la naufraga persiana non sono per niente piaciuti all'ex gieffina Giulia Salemi, che sui social si è scagliata contro la comica romana.

Giulia Salemi contro Valentina Persia per Fariba Tehrani

Valentina e Fariba sono veramente ai ferri corti. Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, infatti, le due naufraghe si sono rese protagoniste di un nuovo scontro in diretta. "Sono molto adirata. Prego fortemente che questa donna possa uscire dal gioco e non incontrarla più nella mia vita. È una persona manipolatrice, che se la rigira e intorta come le pare [...] Questa donna deve uscire da questo gioco e non la devo più incontrare nella mia vita" ha dichiarato l'attrice attaccando duramente la concorrente persiana.

Ma non è finita qua. Quando Fariba ha lasciato la Palapa per andare a Playa Imboscada e conoscere il verdetto del televoto, Valentina si è addirittura rifiutata di darle la mano: "Non voglio più avere nulla a che fare con lei. È una persona subdola, mi ha calunniato. Io la mano non la do, non sono un'ipocrita [...] Io le ho dato la possibilità di chiarire dopo che mi ha infamato. Avevamo risolto, quando è venuta da me dicendomi che Gascoigne le aveva fatto la pipì vicino. Io sono andata a parlarne con lui, preoccupandomi, e lei se l'è presa. Questi sono scapocciamenti che non mi piacciono".

Un comportamento aggressivo e fuori luogo che non è per niente piaciuto a Giulia Salemi, che è sbottata su Twitter per difendere mamma Fariba: "Non entro nel merito della questione… ma l'aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?". E ancora: "Che schifo. Buonanotte". Un pensiero condiviso anche da Pierpaolo Pretelli: "L'educazione non bisogna perderla mai. Capisco la fame ma è pur sempre un gioco".

