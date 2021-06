Isola dei Famosi: Valentina Persia a ruota libera su Vera Gemma, Awed e Andrea Cerioli

Gossip TV

Valentina fa un bilancio del suo percorso a L'Isola dei Famosi.

A poco più di una settimana dalla finale de L'Isola dei Famosi, Valentina Persia ha fatto un bilancio del suo percorso in Honduras. Intervistata da Superguidatv, la finalista della quindicesima edizione del reality show ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Valentina Persia vuota il sacco sui naufraghi de L'Isola dei Famosi

Valentina ha iniziato l'intervista rivelato i motivi che l'hanno spinta a partecipare a L'Isola dei Famosi: "È un programma forte, diverso da tutti gli altri reality. È arrivato in un momento in cui la decisione non è stata facile, ti da tanto ma ti chiede tanto, ho dovuto lasciare due bambini piccoli. Ho scelto di farlo per far capire alle persone che dietro la comicità, dietro una persona che lavora da 30 anni anche con tutte le incognite, c’è altro. Volevo far conoscere una Valentina oltre il personaggio nel bene e nel male. Credo di esserci riuscita. Sono sempre stata me stessa in ogni momento".

La Persia ha colto l'occasione anche per dire la sua su alcuni suoi ex compagni di gioco come Awed e Vera Gemma, che l'ha accusata di essere volgare e arrogante: "Il fatto che io possa essere volgare nei modi di fare e nei modi di dire, rispondo che ci sono degli atteggiamenti e delle modalità di comportamento che vanno ben oltre la volgarità delle parole. Che non sono stata solidale con le altre donne, le altre donne sarebbe lei, che si è sentita non capita? Ma a questo punto non deve accusare solo me, ma accusasse anche tutti quelli che le hanno dato contro. Ma forse il problema è lei che non è riuscita a conquistare e farsi conquistare da tutti sull’Isola. [...] Da Awed mi sono sentita tradita. Avevamo stretto un patto anche con Beppe Braida, che ovunque si potesse arrivare, avremmo voluto arrivarci insieme. Quando lui ha fatto il mio nome dando delle giustificazioni un po’ da stratega ci sono rimasta molto male. Ha preferito portare avanti un’amicizia che era nata da poco rispetto alla nostra".

Il rapporto con Andrea Cerioli, invece, è stato caratterizzato da alti e bassi. "È un ragazzo sicuramente che non le manda a dire, come sono io" ha confessato l'ex naufraga de L'Isola "Permaloso come sono io. Egocentrico come sono io. Cambia soltanto il fatto che io sono una donna e lui è un uomo. Ha iniziato la sua Isola con il dire che in me aveva trovato la persona con la quale aveva più legato, che se fossi uscita, lui non sarebbe rimasto perché avevo la capacità di frenarlo nei momenti in cui scapocciava. L’ho preservato da tante situazione in cui non si sentiva bene [...] Il mio volergli bene è stato sempre sincero carico di emozioni, che vorrebbero continuare anche fuori. Se ci sarà un’amicizia sarò felice, se non ci sarà sarò felice lo stesso, non rinnego nulla di quello che ho fatto per lui, e lui sa quello che ho fatto".

Valentina Persia nel cast del Gf Vip dopo L'Isola dei Famosi? Parla lei

E su una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, Valentina ha dichiarato: "Assolutamente no. Penso proprio di no. Mi piace Alfonso è una persona splendida, ma penso di non voler campare di reality. L’Isola ti chiede molto che va ben oltre al non mangiare. Questo programma è arrivato nel momento giusto, il GFVIP non aggiungerebbe nulla di quello che non ha già aggiunto l’Isola dei Famosi".

