Isola dei famosi: un nuovo concorrente sembra certo per l'edizione del 2022

Indiscrezione sorprendente sulla prossima edizione dell'isola dei famosi che conferma come sarà un'annata 2022 molti intrigante e curiosa.

Le voci sui prossimi concorrenti de L'isola dei famosi 2022 si susseguono sempre più insistite. In fondo si tratta pur sempre di uno dei programmi storici della televisione (anche) italiana di questi decenni. Tornerà il prossimo anno, in una nuova edizione sempre condotta da Ilary Blasi, con un'ideale staffetta dopo la fine del Grande Fratello VIP, prevista per marzo 2022.

Ma chi saranno i concorrenti? Un esercizio di previsione in cui ci siamo divertiti nei giorni scorsi anche noi, visto che non ci sono ancora certezze. Possiamo però riportare quanto dice una fonte sempre molto informata su questioni televisive come Alberto Dandolo, che sul settimanale Oggi rivela un nome secondo lui certo. Luigi Oliva. Sì, proprio lui, proprio l'ex fidanzato di Pamela Prati, che "ama le belle donne e le auto veloci". Il pressing sarebbe in corso da molto tempo, e lui avrebbe finalmente deciso di cedere al corteggiamento e di preparare le valige.

Non manca poco all'inizio de L'isola dei famosi 2022, ma tutti cercando di anticipare chi parteciperà. Come vi abbiamo già detto, ci sarebbero altri quattro nomi già decisi: Justine Mattera, Jeda Lenfoire, il Mago Forest e Armando Incarnato.