Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo perde le staffe in diretta contro Brando Giorgi: "Traditore, sarò la tua spina nel c**o"

Ubaldo sbotta in diretta all'Isola dei Famosi attaccando duramente Brando.

Ubaldo ha letteralmente perso il controllo durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi. Il cromatologo, stanco del comportamento di Brando Giorgi, si è duramente scagliato contro di lui accusandolo di fare la vittima e invitandolo a prendere veramente le distanze dal gruppo.

Ubaldo Lanzo furioso contro Brando Giorgi all'Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha aperto l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi parlando di Brando, che durante la settimana ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo e viversi la sua esperienza in Honduras da solo. "Non è un gruppo, è un branco. Mi hanno sempre dato bastonate, io sono sempre stato zitto quando mi rompevano le pa**e. Fin dall’inizio, Elisa Isoardi mi ha zittito in modo duro, io ci ho provato, ma quest’Isola è partita male. Qui ci sono due teste: Gilles e Valentina. Poi Angela, Andrea e Francesca" ha spiegato l'attore romano.

"Non ha mai fatto niente, critica e basta. Ha un modo melenso di parlare" ha dichiarato Valentina Persia interpellata dalla conduttrice. A grande sorpresa, però, Ubaldo ha preso parola e si è scagliato furioso contro Brando: "Brando ha sputato su tre piatti: quando era tra i burinos, poi tra i rafinados e ora su di noi. [...] Il santarello di sto ca**o! Ricordati, meglio nemico che traditore".

Ubaldo è un fiume in piena: "Se ti vuoi fare la tua isola da solo, ti prendevi il tuo fuoco, la tua pentola, il tuo amo, la tua esca e te ne annavi a fan**lo in fondo all’isola, non si fa così. E ricordati che se resti sarò la tua spina nel c**o fino a che non esco". Parole decisamente forti che hanno costretto Ilary a intervenire per riprendere il naufrago: "Ubaldo, Ubaldo, calmati! Sono solo le 10 di sera, cerchiamo di usare un altro linguaggio".

