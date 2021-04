Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo esplode in diretta contro Vera Gemma e Jeda si infuria: "Sono inca***to"

Gossip TV

Puntata movimentata per Ubaldo Lanzo che, prima se la prende con Vera Gemma, poi viene criticato aspramente da Jeda. Ecco cosa è successo al naufrago de L'Isola dei Famosi.

Mai far perdere la calma a Ubaldo Lanzo. Il cromatologo della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi è molto deluso dall’atteggiamento di Fariba Tehrani, che lo accusa di essersi unito al gruppo e di averle voltato le spalle per non venire nominato. Il naufrago è furioso e in Puntata esplode contro la collega e contro Vera Gemma, suscitando la forte reazione di Jeda che in studio si è scagliato contro Lanzo accusandolo di aver avuto una reazione troppo violenta nei confronti di una donna.

Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo perde la ragione

Il ritorno di Vera Gemma a Playa Reunion ha portato diversi dissapori nel gruppo di naufraghi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Notando il carattere forte e indomito della concorrente, Fariba Tehrani sembra essersi voluta allineare a Vera dopo aver attirato su di sé l’antipatia degli abitanti dell’atollo in Honduras. Nel corso degli ultimi giorni, la Gemma ha insinuato che anche Ubaldo Lanzo sia sia arreso alla logica del ‘branco’, escludendo la Tehrani nonostante a Parasite Island le avesse promesso di continuare insieme questo percorso.

Ubaldo si è molto risentito per le parole di Vera, e ha sbottato durante un faccia a faccia. “Apro una parentesi e poi non voglio sapere più un ca**o di nessuno. Vera, perché mi hai messo Fariba contro? Ti ho sentito io con le mie orecchie, hai detto che l’avrei votata nonostante Fariba ti dicessi che io sono solo diplomatico, non fare la santerellina e riconosciti la tua responsabilità”, ha urlato il Lanzo in preda alla furia più cieca. La reazione del cromatologo ha lasciato tutti senza parole, dal momento che Ubaldo si è mostrato fino a questo momento piuttosto accondiscendente e l’unico in grado di fargli perdere la ragione è stato Brando Giorgi.

Jeda attacca Ubaldo Lanzo e i naufraghi de L'Isola dei Famosi

Dopo aver ripreso fiato ed essersi schiarito le idee, Ubaldo ha chiesto nuovamente la parola per spiegare cosa l’ha portato ad esplodere in quel modo. “Io ho già chiarito con Vera, le ho chiesto scusa per la mia ultima frase ignobile ma per il resto rimango del mio parere. A Fariba ripeto che lei si fa intortare, e cade sempre nella stessa trappola. Io personalmente le cose le dico in faccia, e riporto tutto con testuali parole per mettere la pace - ha dichiarato il naufrago ritrovando la sua serenità - Tempo fa quando volevano farci azzardare ti ho messo in guardia, però io ti ho fatto una promessa e la porterò fino all’ultimo. Potevi dire che volevi rimanere con me, oppure potevi dire a Vera di venire a parlare con me”. Mentre Vera continua a sostenere di non aver mai cercato di metterli l’uno contro l’altro, Ilary Blasi interroga Jeda ovvero il giovane fidanzato della discussa naufraga.

L’ospite riserva parole al vetriolo per Ubaldo, dichiarando: "Sono un po’ inca**ato per quello che ha detto prima Ubaldo e come si è comportato. Non ti puoi rivolgere così ad una donna, qualsiasi donna… Ha dimostrato di essere egoista, maleducato e cafone. Stanno facendo passare Gemma per quella che non è, i naufraghi sono lupi travestiti da pecora”. Più pacata la reazione di Roger Garth che, approfittando delle Nomination, ha chiesto all’amico Ubaldo di non cadere più nel volgare.

