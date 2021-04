Isola dei Famosi, tutti contro Manuela Ferrera: "È una lamentela continua, fa la vittima"

Gossip TV

Manuela Ferrera non trova validi alleati a L'Isola dei Famosi, e inizia a sentirsi molto isolata.

Manuela Ferrera sa come provocare la reazione dei suoi colleghi naufraghi, rianimando le dinamiche che si sono create a L’Isola dei Famosi. La nuova concorrente è un vulcano di energia, ma non ha intenzione di impiegarla per occuparsi delle faccende quotidiane. Dopo aver rischiato di far spengere il fuoco, provocando la reazione di Roberto Ciufoli, la Ferrera si lamenta per il trattamento ricevuto dai colleghi ma nessuno sembra volerla tirare su di morale. Matteo Diamante, in particolare, ha il dente avvelenato con Manuela e si sfoga con Awed sulla situazione stressante che lei sta creando a Playa Reunion.

Isola dei Famosi, Manuela Ferrera fa infuriare tutti

Frizzante, attraente e sicura di sé, Manuela Ferrera ha tutte le carte in regola per farsi strada tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi e conquistare il pubblico di Canale5. L’ex meteorina di Emilio Fede ha spezzato la routine di Playa Reunion, insidiando anche le abitudini più consolidate e snobbando i suoi compiti quotidiani come quello di badare al fuoco o pulire le stoviglie per il gruppo. Insomma, Manuela è uno spirito libero ma il suo atteggiamento comincia a stancare i compagni di viaggio. Dopo aver provocato il caos per il fuoco, non alimentando la fiamma e costringendo Roberto Ciufoli ad intervenire nel cuore della notte per rimediare al danno, la Ferrera si è svegliata con un’incredibile voglia di fare colazione e ha chiesto di poter aprire un altro cocco.

Ciufoli, naufrago ben più navigato rispetto agli Arrivisti, ha consigliato di non sprecare il prezioso alimento e di utilizzarlo nel corso della giornata, quando le energie saranno sempre meno. La Ferrera non ha preso bene la notizia e si è sfogata con Rosaria Cannavò, in lacrime per Gilles Rocca. La naufraga ha dichiarato di sentirsi esclusa da ogni sorta di decisione e di essere stata messa da parte senza un motivo apparente, ma questo atteggiamento da vittima proprio non piace a Ciufoli che interviene prontamente. Il naufrago, infatti, spiega a Manuela che parlando di sopravvivenza non esiste l’individualità ma la scelta del gruppo e, in questo caso, la sua non è stata accolta.

Roberto non ha perdonato Manuela per aver fatto il suo nome durante le Nomination, e si mostra molto duro nei confronti della nuova arrivata. Nel frattempo, Matteo Diamante si sfoga con Awed confessando di trovare fin troppo pesante l’atteggiamento della meteorina, che non fa altro che lamentarsi ogni giorno. La ciliegina sulla torta? La Ferrera vuole lavarsi con il sapone nonostante le razioni stiano per terminare, e non sembra incline a discutere della sua igiene intima con il resto dei compagni. Insomma, l'uragano Manuela si gonfia ogni giorno di più ma questo potrebbe portare il pubblico a punirla attraverso il televoto.

