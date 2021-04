Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi sull'addio di Elisa Isoardi: "L'Isola perde una leader" (VIDEO)

Gossip TV

L'opinionista Tommaso commenta l'addio di Elisa Isoardi, la leader dell'Isola dei Famosi.

La nona puntata dell'Isola dei Famosi ha visto l'uscita di scena di due amatissimi concorrenti del reality. Stiamo parlando di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, che sono stati costretti ad abbandonare il gioco per sottoporsi a degli accertamenti medici in Italia.

Elisa Isoardi lascia l'Isola dei Famosi, la reazione di Tommaso Zorzi

Dopo Brando, che ha abbandonato il gioco per un malore, anche Elisa è stata vittima di un incidente all’occhio. Un infortunio che le è costato caro, visto che l'ha costretta a dover interrompere la sua esperienza all'Isola dei Famosi: "Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti mi hanno detto questo, e la cosa mi uccide perchè siamo arrivati esattamente a un mese, non me l’aspettavo. L’isola mi ha dato la libertà di portermi mostrare per quello che sono. E’ stata l’esperienza più intensa della mia vita, ringrazio tutti i concorrenti".

Un annuncio inaspettato che ha spiazzato tutti, in particolar modo l'opinionista Tommaso Zorzi che ha commentato così l'abbandono della Isoardi: "Credo che stasera l’isola perde una leader naturale [...] Una donna che ha sempre dimostrato di essere all’altezza sia del programma e delle situazione che le venivamo messe davanti. Umanamente credo abbia fatto sempre una bellissima figura".

Zorzi ha poi continuato commentado ed elogiando l'avventura vissuta da Elisa a Playa Esperanza con Vera Gemma e Miryea Stabile: "Il trio delle tre amazzoni ha dato un bellissimo messaggio di unione di un modo bello di vivere l’amicizia tra donne e mi dispiace molto".

