Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi su Andrea Cerioli: "Ha dimostrato di avere carattere"

Tommaso commenta il percorso di Andrea all'Isola dei Famosi ammettendo di essersi ricreduto su di lui.

Andrea Cerioli è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione dell'Isola dei Famosi. A commentare il percorso dell'ex tronista di Uomini e Donne in Honduras ci ha pensato l'opinionista Tommaso Zorzi, che durante l'ultima diretta, ha confessato di essersi ricreduto su di lui.

Le parole di Tommaso Zorzi su Andrea Cerioli

L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione di Drusilla Gucci. Ad avere la meglio è stato Andrea che ha superato ben due nomination in due settimane. A commentare il percorso del naufrago ci ha pensato l'opinionista Tommaso che in studio ha confessato: "Questa settimana ha dimostrato di avere carattere".

Subito dopo l'esito del televoto, Zorzi ha deciso di prendere la parola e parlare direttamente con Cerioli. "Andrea volevo dirti una cosa. Mi sei piaciuto moltissimo nell'ultima settimana, sei finalmente uscito fuori. Mi sei simpatico e il fatto che ti sei esposto ti fa onore. A me da telespettatore fa molto piacere" ha dichiarato il giovane opinionista dell'Isola dei Famosi complimentandosi con il naufrago.

Ricordiamo che Andrea è stato duramente criticato da Daniela Martani e Akash Kumar sia per il suo carattere arrogante sia per il suo aspetto fisico, diverso da quello che solitamente mostra sui social. A difenderlo dalle accuse ci ha pensato la fidanzata Arianna Cirrincione: "Sono accuse e insinuazioni tristissime, non ci trovo nulla di male se un uomo dopo un anno di quarantena decidesse di non allenarsi più. Uomo de panza, uomo de sostanza".

