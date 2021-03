Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi smaschera Akash Kumar che minaccia di abbandonare il programma (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata de L'Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi smaschera Akash Kumar che reagisce molto male alle parole dell'opinionista.

È arrivato l’atteso momento della verità sulle identità plurime di Akash Kumar. Dopo le polemiche che hanno investito il modello, Tommaso Zorzi ha approfittato della diretta de L’Isola dei Famosi per interrogare l’affascinante naufrago. La reazione del Kumar, tuttavia, è stata piuttosto forte al punto da confidare ai suoi compagni di viaggio di voler lasciare il reality show di Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi stuzzica Akash Kumar che minaccia di lasciare il programma

Tommaso Zorzi ha ammesso di non nutrire particolare simpatia per Akash Kumar, considerato troppo arrogante e stratega. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha parlato delle sue sensazioni sul naufrago anche nel corso della seconda Puntata, cogliendo la palla al balzo per punzecchiare il modello. Quando Akash si è isolato dal gruppo per fare la sua Nomination, infatti, Zorzi ha svelato le polemiche sulle sue plurime identità. Tra il flirt con Giovanna Abate, l’operazione estetica agli occhi e le prove del fatto che Akash si sia presentato in diversi programmi televisivi adottando ogni volta un nome diverso, il concorrente del reality show di Canale5 avrebbe molto da spiegare al pubblico.

Quando Tommaso ha chiesto di approfondire l’argomento, tuttavia, il Kumar ha reagito molto male, spiegando di aver già dato una risposta pochi anni fa, mentre partecipava come concorrente a Ballando con le Stelle. "Se vuoi fare la polemica di Selvaggia (Lucarelli ndr.) c’è già stata e non la voglio fare qua. Ho già chiarito nell’altro talent, se vuoi cavalcare questa polemica da reality, non ho voglia. Va su Google o parli con mia mamma… Ho un solo nome ed è Akash Kumar”, ha replicato decisamente infastidito il sensuale naufrago. Poco dopo, il Kumar è finito al televoto contro Angela Melillo ma sembra essere decisamente più colpito delle parole di Zorzi che dalla prospettiva di lasciare per sempre il gioco - i naufraghi infatti non sanno dell’esistenza di Parasite Island che potrebbe dare loro una seconda occasione.

“Ho chiesto ai miei compagni di essere nominato perché il trash non mi appartiene, il caro Zorzi deve un attimo calare le ali e parlarmi in modo decente, perché ho una carriera fuori che mi aspetta […] Oggi vorrei abbandonare il gioco perché mi sento a disagio […] Non è facile divertirsi quando non vadi d’accordo con i tuoi compagni, non mi trovo bene qua e mi sento solo”. Qualcosa ci dice che lo sfogo di Akash non farà intenerire l’opinionista de L’Isola, e che assisteremo a nuovi scontri nelle prossime puntate.

