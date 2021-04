Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi si scontra con Akash Kumar in Puntata (VIDEO)

Gossip TV

È scontro tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar durante la Puntata de L'Isola dei Famosi.

Si sono punzecchiati per diverse settimane, tra accuse reciproche e frecciatine piuttosto velenose, fino ad incontrarsi nello studio della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Akash Kumar, rispettivamente opinionista ed ex naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi. Ecco come è andato questo faccia a faccia infuocato, consumato davanti agli occhi dei telespettatori.

Isola dei Famosi, Akash Kumar e Tommaso Zorzi: è scontro in Puntata

Il percorso di Akash Kumar nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stato breve, ma decisamente molto intenso. Il bellissimo modello è finito al centro delle polemiche e nel mirino di Tommaso Zorzi che, facendosi portavoce della curiosità del pubblico da casa, ha fatto insinuazioni pesanti e domande altrettanto scomode. Eliminato al televoto settimanale, Akash ha rifiutato di rimanere su Parasite Island ed è tornato attivo sui social, sparando a zero contro Zorzi e il reality show di Canale5.

Neppure Ilary Blasi è stata risparmiata dalla furia del modello, inviperito dalle teorie più disparate sul colore dei suoi occhi e sugli alias utilizzati in televisione. Finalmente, dopo aver osservato un periodo di quarantena cautelativa, il Kumar ha potuto fare il suo ingresso in studio e affrontare faccia a faccia Tommaso. Inviperito dalla battuta ironica con la quale il naufrago ha esordito, l’opinionista de L’Isola ha dichiarato: “In realtà ti volevo dire un paio di cose. Credo che l’unico errore che tu abbia fatto è di non accettare di rimanere su Parasite Island, evitando di fare le affermazioni che hai fatto qui e non sono piaciute a nessuno, a me in primis. Se tu avevi la possibilità di vincere la tua Isola, non si può fare in tre giorni e tu avresti avuto la possibilità di poter fare un tuo percorso parallelo, e crescere dal momento che non ti vedo tanto diverso o cambiato”.

Immediata la replica di Akash, che ha ammesso di essersi sentito sin da subito sotto inchiesta e di aver reagito alle provocazioni: “Tu mi hai attaccato dalla prima puntata per i nomi, cosa che avevo già spiegato in un altro programma. Tu mi hai attaccato e io mi sono stufato, perché ogni puntata volevi parlare di me. Anche ieri hai parlato di me. Fare sei giorni a L’Isola è come fare sei mesi al Gf Vip”. “Sei stato due puntate! Tu sei un concorrente, io devo parlare di te”, ha replicato Zorzi visibilmente infastidito.

