Isola dei Famosi: Tommaso Zorzi sbarca in Honduras? Arriva una proposta inaspettata

Il giovane opinionista de L'Isola dei Famosi confessa: "Potrei andare sapendo che...".

Ieri, mercoledì 28 aprile 2021, è andata in onda su Mediasetplay una nuova puntata de Il Punto Zeta, il nuovo talk condotto da Tommaso Zorzi. Ospite dell'appuntamento anche Iva Zanicchi che ha fatto una proposta inaspettata al giovane opinionista de L'Isola dei Famosi.

Tommaso Zorzi in Honduras? Parla l'opinionista de L'Isola dei Famosi

Iva è stata ospite dell'ultima puntata de Il Punto Zeta. L'opinionista de L'Isola dei Famosi, dopo aver rivelato di essere rimasta un po’ delusa dalla maggior parte dei naufraghi, ha fatto una proposta a Tommaso. Scendendo nel dettaglio, la Zanicchi ha chiesto a Zorzi di andare in Honduras per ravvivare la situazione e stravolgere un po' le dinamiche del gioco.

Se all'inizio Zorzi è sembrato reticente ad accettare la proposta della Zanicchi, alla fine ha rivelato: "Sapendo che c’è un mio amico Ignazio potrei andare…". Per chi non lo sapesse, stasera sbarcherà in Honduras Ignazio Moser, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip e compagno di vita della bella Cecilia Rodriguez.

Per quanto riguarda l'eliminazione di Vera Gemma da L'Isola dei Famosi, Iva ha dichiarato: "Vera è un personaggio controverso..L’ho amata e detestata. A me dispiace. E’ una grande perdita…Abbiamo perso una pedina importante…". L'appuntamento è per stasera, giovedì 29 aprile, in prima serata su Canale 5.

