Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi provoca Brando Giorgi: "Sei presuntuoso, stai seguendo le orme di Akash?" (VIDEO)

Gossip TV

L'opinionista Tommaso critica il comportamento assunto da Brando sull'Isola dei Famosi.

Tommaso Zorzi non perde mai occasione per dire la sua e lanciare velenose frecciate ai concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Ieri è stato il turno di Brando Giorgi, accusato dall'opinionista del reality show di essere presuntuoso così come lo era Akash Kumar.

Tommaso Zorzi provoca Brando Giorgi in diretta all'Isola dei Famosi

Brando non è riuscito a conquistare i consensi da parte delle due squadre e dell'opinionista Tommaso. Interpellato da Ilary Blasi in merito al ruolo dell’attore, il vincitore del Grande Fratello Vip rivolgendosi al diretto interessato ha dichiarato: "Credo che tu sia un concorrente perfetto all’interno di un reality perché non sei particolarmente simpatico e a tratti sei anche presuntuoso".

"Stai seguendo un po’ le orme di Akash in questo? Fai un po’ le sue veci?" ha aggiunto Zorzi provocando il naufrago, che ha prontamente smentito il paragone con Akash sottolineando anche l’evidente differenza d’età tra lui e il modello, che la scorsa settimana ha deciso di abbandonare il programma.

Leggi anche Scontro in diretta tra Gilles Rocca e Daniela Martani

"No assolutamente no" ha replicato Brando che ha poi cercato di difendere Akash dalle critiche "Parliamo di un ragazzo di 29 anni e di un uomo di quasi 55. Akash è stata la prima persone con cui mi sono beccato, poi ho avuto la possibilità di conoscerlo e di capire che ha un cuore, è una bellissima persona. Poi non so come sia arrivato lì in televisione, io l’ho conosciuto qua".

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.