Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi perde le staffe in diretta e attacca i naufraghi: "Siete patetici" (VIDEO)

L'ira di Tommaso Zorzi a L'Isola dei Famosi e la reazione di Ilary Blasi.

Scoppia il caos in diretta durante la tredicesima puntata de L'Isola dei famosi. Dopo aver accusato Angela Melillo di strategia, Tommaso Zorzi ha sbottato furioso attaccando duramente tutti i naufraghi che hanno nominato Gilles Rocca. Una nomination, secondo il giovane opinionista del reality, studiata a tavolino.

Tommaso Zorzi furioso a L'Isola dei Famosi, caos in studio

La squadra dei Primitivi de L'Isola dei Famosi è finita nel mirino di Tommaso. A grande sorpresa, i naufraghi hanno votato compatti Gilles. Un comportamento che ha fatto innervosire il giovane opinionista milanese: "Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei primitivi, si va sempre sullo stesso nome? È noioso, è banale. Ve l'ha chiesto Gilles?". A smascherare il gruppo ci ha pensato Miryea Stabile che ha confessato: "Semplicemente Gilles ha chiesto a tutti di essere nominato".

Rivelazione che ha mandato su tutte le furie Zorzi: "Ma voi volete prenderci per il cu** , ma basta. Siete patetici, siete banali. Ogni volta è la stessa storia con le nomination. Ma ragionate con la vostra testa. Valentina non dire no. Tu sei la prima". "Siete proprio bugiardi, fino alla fine" ha continuato Ilary Blasi. "Nessuno ha chiesto niente. Abbiamo parlato da persone che si vogliono bene, hanno capito il mio stato d'animo. Mi hanno chiesto: ‘Come stai?'. Sanno come sto. Non capisco quale sia il problema. Non c'è niente da nascondere" ha prontamente replicato Gilles cercando di spiegare il suo malessere e rivelando di aver capito di essere arrivato al limite delle sue possibilità.

"Quando una persona si rende conto di essere arrivato al capolinea deve vergognarsi di dirlo? Io non sto bene. Io in questo momento credo di aver finito tutte le energie. Io sono svenuto prima, non sono stato bene, sono collassato, ho vomitato. Sono stato male, mi sento depresso. Vengono criticati perché mi danno una mano?" ha aggiunto l'attore.

