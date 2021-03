Isola dei Famosi: Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini al centro delle critiche, Maurizio Costanzo difende i due opinionisti

Gossip TV

Costanzo commenta il ruolo di opinionista di Elettra e Tommaso: "Ruoli adatti per personaggi emergenti come loro".

Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini continuano a far discutere per il loro ruolo di opinionisti all'Isola dei Famosi. A prendere le difese dei due giovani influencer è Maurizio Costanzo che, nella rubrica sul settimanale Nuovo, ha deciso di dire la sua.

Maurizio Costanzo difende Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini dalle critiche

Costanzo ha deciso di difendere Tommaso ed Elettra dalle critiche. Alla email di una lettrice, che ha criticato senza mezzi termini i due giovani opinionisti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il noto giornalista e conduttore ha così replicato: "Ci vuole gente di ben altro calibro, con un po’ di pelo sullo stomaco e soprattutto esperienza nel mondo dello spettacolo. Non crede?".

"Stiamo parlando di un reality in cui l’opinionista deve commentare lo spettacolo, non discutere di letteratura…" ha aggiunto Maurizio ribadendo il suo pensiero, ovvero quello di trovare adatti sia la Lamborghini che Zorzi per il ruolo di opinionisti.

E ancora: "Questi ruoli sono adatti per personaggi emergenti come Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini…". D'altronde per smuovere un po' le dinamiche del gioco di un reality come L'Isola dei Famosi servono proprio personaggi emergenti e seguiti sui social come Tommaso ed Elettra.

