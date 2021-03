Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi svelano le prime impressioni sui naufraghi

Gossip TV

Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, opinionisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, svelano le prime impressioni sul cast.

Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi hanno debuttato come opinionisti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, senza deludere le aspettative dei fan del reality show condotto da Ilary Blasi. Dopo aver osservato i naufraghi nel corso della prima Puntata, i due hanno già le idee chiare su chi potrebbe stupirli negativamente e su chi, invece, dovrà faticare per far cambiare loro opinione.

Isola di Famosi, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi commentano i naufraghi della nuova edizione

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è partita con il botto, grazie alla conduzione frizzante di Ilary Blasi e ai commenti velenosi degli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. In attesa di riunirsi ad Elettra Lamborghini, costretta a casa causa Covid, Iva e Tommaso hanno raccontato le loro prime impressioni sul cast e su questa esperienza televisiva a Chi. La cantante ha espresso pareri molto positivi sul collega, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e su la Blasi che ha definito “una persona squisita”.

Sui naufraghi della nuova edizione, la Zanicchi ha le idee chiare: “Paul Gascoigne non era molto tonico, invece ci sono altri giovani che se la cavano molto bene, i nomi non li so ancora, li dirò all’ultima puntata. Se uscisse Ferdinando Gugliemotti mi dispiacerebbe, potrebbero esserci delle dinamiche interessanti”. Tra le donne, invece, l’opinionista ha una predilezione per Drusilla Gucci, protagonista della prima lite con Akash, e Vera Gemma.

La figlia di Giuliano ha conquistato anche Zorzi, che ammette: “La adoro, potrebbe essere una delle mie preferite insieme a Drusilla, anche lei potrebbe dare del filo da torcere”. Se da una parte Tommaso si lascia andare ad apprezzamenti per il fisico statuario di Gilles Rocca, dall’altra l’influencer milanese non si lascia sfuggire l’occasione di lanciare una frecciatina ad Akash: “Non l’ho ancora rivalutato, a volte mi sembra un po’ troppo arrogante”.

