Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi critica Gilles Rocca: "Sei arrogante, non è tollerabile" (VIDEO)

L'opinionista Tommaso riprende Gilles in diretta all'Isola dei Famosi.

Gilles Rocca continua a stare al centro delle polemiche per i suoi scontri in Honduras prima con Fariba Tehrani e poi con Vera Gemma. A commentare il comportamento del bel naufrago dell'Isola dei Famosi ci ha pensato l'opinionista Tommaso Zorzi, che lo ha accusato di essere troppo arrogante.

Tommaso Zorzi accusa Gilles Rocca all'Isola dei Famosi

Durante la decima puntata dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha parlato degli scontri avvenuti durante la settimana che hanno visto protagonista Gilles: "Vera parla di te dicendo che hai una doppia personalità". "Siamo due nemici d’onore, la pensiamo allo stesso modo. A modo nostro ci rispettiamo ed è una forma di sincerità" ha prontamente replicato Vera scatenando la reazione del modello: "Voglio partire da un’altra cosa, chiedo scusa se si è sentita offesa come madre, come mamma ho avuto il piacere di parlarci, so l’amore e la difficoltà con la quale cresce suo figlio da sola, le chiedo scusa [...] Per quanto riguarda il mio confessionale c’è una parte in cui dico che la stimo, a differenza di Fariba lei non ha mai voluto nesssun riavvicinamento".

La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha poi chiesto un parere a Tommaso su Gilles e Vera, che vengono visti come dei leader dai loro compagni di gioco. "Ho sempre speso belle parole per entrambi, l'unica cosa che mi dispiace è che Gilles sei di un'arroganza sinistra. Hai un modo di parlare che non so come dirti, non va bene, non è tollerabile" ha dichiarato Zorzi lanciando una frecciata a Rocca.

"Probabilmente quello che arriva in Italia è questo qui" ha replicato Gilles spiegando a Tommaso i motivi del suo comportamento "...io sono stato tre giorni da solo, quando qualcuno mi stuzzica o sento che mi parla male alle spalle che dovrei fare? Se c’è qualcuno che mi manca di rispetto, sia uomo che donna, glielo dico anche con arroganza, chiedo scusa se avete visto toni alti però non mi sembra di aver mai mancato di rispetto a nessuno. [...] Tommy capirai quanto sono dolce e amabile davanti a un piatto di pasta".

