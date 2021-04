Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi contro Elisa Isoardi: "Ci siamo rotti le pa**e di questo buonismo" (VIDEO)

Gossip TV

Acceso scontro in diretta all'Isola dei Famosi tra l'opinionista Tommaso e la naufraga Elisa.

Duro botta e risposta in diretta all'Isola dei Famosi tra Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi. Stanco del finto buonismo dei naufraghi, l'opinionista del reality show di Ilary Blasi ha lanciato una frecciata alla naufraga, che ha prontamente replicato accusandolo di aver adottato lo stesso atteggiamento nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 5 aprile 2021 su Canale 5, non sono mancati gli scontri in diretta. Questa volta è stato Zorzi a perdere la pazienza in diretta rivelando di essere stanco del comportamento assunto dai concorrenti in Honduras, che fanno di tutto per evitare discussioni, proprio come è accaduto tra Elisa e Gilles.

La Isoardi e Rocca, durante la settimana, si sono infatti lanciati pesanti frecciate salvo poi ritrattare tutto in diretta per evitare di creare nuove polemiche. Un comportamento che ha infastidito l'opinionista Tommaso, che senza mezzi termini, è intervenuto dichiarando: "Ragazzi, posso dirvi una cosa? È veramente noioso vedere dallo studio delle clip in cui siete carichi e poi spegnete queste dinamiche in Palapa. Non è possibile, fatelo anche per il rispetto del pubblico che ci sta guardando, ci siamo rotti le pa**e di questo buonismo. Uscite male voi".

Le parole di Zorzi, però, hanno provocato la reazione di Elisa, che ha accusato l'opinionista di aver adottato lo stesso atteggiamento al Grande Fratello Vip: "Ma quale buonismo? Tommaso, lo facevi anche tu al GF". "No guarda, tanto è vero che l'ho vinto" ha prontamente replicato l'influencer milanese che è stato appoggiato anche da Iva Zanicchi: "Ma che vi frega se volete parlare male di qualcuno fatelo".

