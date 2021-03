Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi confessa: "Non amo i mediatori, credo in Awed. La mia sfida sarà cercare di..."

Gossip TV

Le prime rivelazioni di Tommaso nel ruolo di opinionista de L'Isola dei Famosi.

Ieri, lunedì 15 marzo 2021, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de L'Isola dei Famosi. Tra gli opinionisti in studio anche Tommaso Zorzi che, intevistato da Vanity Fair, si è detto entusiasta dell’opportunità che gli è stata proposta subito dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip e svelato i nomi dei naufraghi che preferisce.

La rivelazione di Tommaso Zorzi sulle dinamiche e il cast de L'Isola dei Famosi

Dopo il Grande Fratello Vip, Tommaso è pronto per questa nuova avventura al fianco di Ilary Blasi, Iva Zanicchi e di Elettra Lamborghini, al momento assente per la sua positività al Covid. "C’era anche la possibilità di valutare un ruolo da protagonista, ma credo che in tv sia necessario farsi le ossa. Non essendoci una scuola, la tv la impari facendola, ed è proprio quello che mi stanno dando la possibilità di fare" ha dichiarato l'influencer milanese.

Per chi non lo sapesse, Zorzi aveva rifiutato inizialmente la proposta da opinionista de L'Isola dei Famosi salvo poi cambiare idea: "Non mi sono sentito di lasciare un buco dopo la situazione di Elettra: mi hanno dato un’opportunità di farla affidandomi, di pari passo, un altro progetto di conduzione sull’online, un’Isola Off che mi gasa molto perché è un progetto che sono convinto di poter fare al meglio delle mie forze. [...] Credo che il Late Show mi abbia consacrato per un futuro televisivo indipendente dal programma".

Leggi anche Iva Zanicchi punge Daniela Martani a L'Isola dei Famosi

Il vincitore della quinta edizione del Gf Vip ha poi continuato ammettendo: "Essendo appena uscito da un reality e avendolo pure vinto, sottolineamolo, so cosa bisogna fare per essere un concorrente appezzato dal pubblico e so cosa bisogna fare per innescare delle dinamiche funzionali allo show. Se vedrò una situazione di piattume, sarò sicuramente quello che proverà a smuovere il naufrago affinché non si adagi sugli allori: è vero che stai combattendo con il sole, la sabbia, il mare, la fame e i mosquitoes, ma fai comunque parte di uno show televisivo e devi tirare fuori delle dinamiche interpersonali. Non amo i mediatori, non mi piace chi non è lineare e chi non è coerente con il proprio modo di pensare. Mi piace, invece, chi si assume dei rischi e dice quello che pensa. In un momento in cui siamo tutti incollati davanti alla tv, questo me lo devi dare". E sui concorrenti de L'Isola dei Famosi, il giovane opinionista ha rivelato: "Credo nei giovani, quindi in Awed, un ragazzo che viene dal web e che ha la possibilità di fare il grande salto. La mia sfida, però, sarà cercare di rapportarmi bene con Ilary perché la sinergia conduttore-opinionista in uno show è fondamentale".

Scopri le ultime news su L'Isola de Famosi.