Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi conferma di non essere più Single dopo le foto con Tommaso Stanzani

Dopo la paparazzata con Tommaso Stanzani di Amici, Tommaso Zorzi conferma di non essere più single a Il Punto Z.

La paparazzata di Tommaso Zorzi in compagnia di Tommaso Stanzani, ballerino della ventesima edizione di Amici, ha creato scompiglio tra i fan de L’Isola dei Famosi. Ospite de Il Punto Z, Andrea Zelletta ha indagato sull’affaire amoroso, costringendo l’opinionista della quindicesima edizione del reality show di Canale5 a chiarire la sua attuale situazione sentimentale.

Tommaso Zorzi si sbilancia sul flirt con Tommaso Stanzani

Opinionista de L’Isola dei Famosi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e influencer amatissimo sui social, per Tommaso Zorzi si prospetta un futuro roseo sul piccolo schermo. Il milanese conduce Il Punto Z, programma spin-off del reality show ambientato in Honduras, dove incontra volti noti e pone loro domande sempre più irriverenti. Tra gli ospiti dell’ultima Puntata ci sono stati anche Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, che hanno rivelato qualche retroscena sulla loro storia d’amore.

Nelle ultime ore sono state diffuse le foto di Tommaso in compagnia di Tommaso Stanzani, ballerino della ventesima edizione di Amici. Tra i due c’è una bella complicità e sembra che stia nascendo una love story. Lo Zelletta, grande amico di Zorzi, ha deciso di indagare e ha chiesto: “Ma tu sei fidanzato? Qui escono foto come se fossi Belen. Ho visto altre fotografie con il tuo omonimo”.

Tommaso ha glissato la domanda finché ha potuto, poi ha replicato: “Non sono fidanzato con nessuno. Però non sono nemmeno da solo. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine prima di adesso. Adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso da prima. Ogni volta che lo dico mi porta sfortuna, quindi non dico altro”. Dunque ancora nulla di ufficiale tra Stanzi e Zorzi, ma sembra ci siano tutti i presupposti per un futuro insieme!

