Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi: "Ci sono molte donne alpha, ma Vera Gemma è una che potrebbe arrivare alle mani"

L'Isola dei Famosi vista da Tommaso: l'opinionista stila le prime pagelle sui naufraghi.

Ieri, giovedì 18 marzo 2021, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata de L'Isola dei Famosi. Durante la serata l'opinionista Tommaso Zorzi ha fatto il "Punto Zeta" della situazione stilando una pagella sui naufraghi in cui non ha risparmiato proprio nessuno.

Il Punto Zeta di Tommaso Zorzi a L'Isola dei Famosi

A pochi giorni dall'inizio de L'Isola dei Famosi, Tommaso è già riuscito a conquistare un blocco tutto suo chiamato "Punto Zeta". Prima di entrare nel vivo del gioco, il vincitore del Grande Fratello Vip e ora opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi ha deciso di stilare una pagella sui naufraghi dove a ogni "Z" corrisponde un giudizio.

"Zeta come Zero e lo do ad Akash" ha dichiarato Zorzi ammettendo di trovarlo arrogante e anche stratega "vedo zero simpatia, lo trovo un pò arrogante e a volte anche stratega, ma questo potrebbe essere un bene". "Zeta di zanne è un po' per tutte le donne dell'Isola perché credo che saranno loro a tenere la guerra. Ci sono molte donne alpha e mi fa molto piacere" ha confessato l'opinionista de L'Isola.

Tommaso si è poi soffermato a parlare in particolare su Vera Gemma: "Vera Gemma è imbattibile su questo, è un'asfaltatrice. Potrebbe arrivare anche alle mani. È una che due extension te le strappa". La naufraga, infatti, si è gia resa protagonista di un botta e risposta in Palapa con Angela Melillo: "Istintivamente non mi sta simpatica. Mi irrita".

